ফ্যাসিস্টদের গোষ্ঠী এখনো ওত পেতে আছে: ফরিদা আখতার

প্রকাশিত: ০৭:২৮ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
নারায়ণগঞ্জে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা ফরিদা আখতার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, ‌‘ফ্যাসিস্টদের গোষ্ঠী এখনো কোথাও না কোথাও ওত পেতে আছে। এখনো তারা সুযোগ পেলেই আসতে চায়। তাই হাদিদের বাঁচতে দিচ্ছে না। সেজন্য আমরা সব জায়গায় যাচ্ছি এবং কথা বলছি।’

বুধবার (২১ জানুয়ারি) বিকেলে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ভুইগড় এলাকায় গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ফরিদা আখতার বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা সবসময় বলেছেন, নির্বাচনটা আনন্দমুখর হতে হবে। আমরা ভয় পাবো না। ভোট দিতে গিয়ে যেন ভয় না পাই। মা-বোনরা যেন ভোট দিতে যায়। যারা নতুন ভোটার আছে তারা যেন অবশ্যই ভোট দিতে যায়।’

এসময় উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক মো. রায়হান কবির, জেলা পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান মুন্সি, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. আলমগীর হোসেন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম ফয়েজ উদ্দিন প্রমুখ।

সমাবেশের শুরুতে ভোটের গাড়ির মাধ্যমে ডিজিটাল পর্দায় প্রধান উপদেষ্টার ভাষণসহ ভোটার উদ্বুদ্ধকরণে গান ও বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়।

