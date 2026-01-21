আসলাম চৌধুরী
তারেক রহমান বর্তমান সময়ে জনপ্রিয় ও বিচক্ষণ নেতা
চট্টগ্রাম-৪ সংসদীয় আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী বলেছেন, বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বর্তমান সময়ে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বিচক্ষণ নেতা। তার গতিশীল নেতৃত্বে বিএনপি তার গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।
তারেক রহমানের চট্টগ্রাম সফরকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার লক্ষ্যে বুধবার (২১ জানুয়ারি) বিকেলে সীতাকুণ্ড উপজেলা-পৌর বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রস্তুত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব বলেন।
মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী বলেন, তারেক রহমানের এই সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি চট্টগ্রাম তথা দেশের মানুষের উদ্দেশে আসন্ন নির্বাচনে করণীয় এবং ভবিষ্যতের গতিপথ কী হবে সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন।
তিনি বলেন, তারেক রহমানের জনসভাকে জনসমুদ্রে পরিণত করতে সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। কোনো হঠকারী কিংবা উস্কানিমূলক কিছু করা যাবে না। নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘিত হয়, এরকম কিছুও করা যাবে না। সবাইকে সচেতনতার সাথে কর্মসূচী চালিয়ে যেতে হবে।
উপজেলা বিএনপি নেতা ডা. কমল কদরের সভাপতিত্বে ও মোহাম্মদ মোরছালিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত প্রস্তুতি সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সীতাকুণ্ড উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব কাজী মো. মহিউদ্দিন, সাবেক সদস্য সচিব গাজী মোঃ সুজাউদ্দিন, জহরুল আলম জহুর, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন দুলাল, দিদারুল ইসলাম মাহমুদ, পৌর বিএনপির আহবায়ক মো. জাকির হোসেন, সদস্য সচিব সালেহ আহম্মদ সলু, সাবেক সভাপতি ইউসুফ নিজামী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলম আজাদ কমিশনার, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আহমেদ মুন্না, নুরুল আনোয়ার চেয়ারম্যন, ৯ নম্বর উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড বিএনপি নেতা আব্দুস সাত্তার সেলিম, রেহান উদ্দিন প্রধান, মাহবুবুল আলম, ১০ নম্বর উত্তর কাট্টলী বিএনপির আহবায়ক আলহাজ রফিক উদ্দিন, সদস্য সচিব সেলিম উদ্দিন, বিএনপি নেতা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, নুরুদ্দিন মো. জাহাঙ্গীর, নুরুল আজিম সবুজ, সালামত উল্লা, আবুল কালাম আজাদ, বদিউল আলম বদরুল, আকবর হোসেন, জাফর আহমদ ভূঁইয়া, এনামুল বারী, মোস্তাফিজুর রহমান হিরু, ইমরোজ সেলিম মিনু, আলাউদ্দিন মাসুম, আইনুল কামাল, সরোয়ার কামাল, রাসেল, মো. ইদ্রিস মিয়া, সাহাব উদ্দিন, নাজিম উদ দৌলা, নাজমুন নাহার নেলি, রবিউল হক, আওরঙ্গজেব মোস্তফা, ফজলুল করিম চৌধুরী, খোরশেদ মেম্বার, ইসমাইল হোসেন, খ ম নাজিম উদ্দিন, জাহিদুল হাছান, তসলিম উদ্দিন চৌধুরী, মো. মহিউদ্দিন, সাইফুল হুদা জাহাঙ্গীর, ওহিদুল আলম শরীফ, প্রমূখ।
