একটি সুষ্ঠু নির্বাচন এই সময় আমাদের জোর দাবি: পাটওয়ারী

একটি সুষ্ঠু নির্বাচন এই সময় আমাদের জোর দাবি: পাটওয়ারী
এই মুহূর্তে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জোর দাবি বলে মন্তব্য করেছেন দলটির মুখ্য সমন্বয়ক ও ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।
তিনি বলেন, একটি সুষ্ঠ নির্বাচন এই সময়ে আমাদের সবচেয়ে জোর দাবি। এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা একটি নতুন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু করবো। সেই নির্বাচন প্রক্রিয়া এরইমধ্যে শুরু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর তিন নেতার মাজার এলাকায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এমন মন্তব্য করেন তিনি।
নাসীরুদ্দীন বলেন, আমরা একটি জোট গঠন করেছি, যার নাম হলো ‘ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ’। এই জোটের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি, খেলাফত মজলিসসহ মোট ১০টি দল রয়েছে। আমাদের কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা গণভোটেও জয়ী হয়ে আসার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি।
প্রচারণা শুরুর ব্যাপারে তিনি বলেন, জাতীয় নাগরিক পার্টি আজকে নির্বাচনি যাত্রা শুরু করছে। বঙ্গভূমির রাজনীতির দিকপাল শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং শেরে বাংলা- এই দুই মহান নেতা এবং ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করেই আমরা জাতীয় নাগরিক পার্টির এই যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছি।
পরবর্তী কর্মসূচির ব্যাপারে তিনি বলেন, ঢাকা-৮ আসনের জন্যে আমরা একটি মার্চ ফর জাস্টিস কর্মসূচি আয়োজন করেছি। যার মাধ্যমে আমরা মতিঝিল পর্যন্ত যাবো। আমাদের অন্যতম প্রধান এজেন্ডা হলো শহীদ ওসমান হাদির বিচার নিশ্চিত করা।
এ সময় এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি মনিরা শারমিন, ঢাকা-২০ আসনের প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার নাবিলা তাসনীম, ঢাকা-৯ এর প্রার্থী জাবেদ রাসিনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
এমএইচএ/এএমএ