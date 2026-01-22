  2. দেশজুড়ে

সিরিয়ালে তিন নম্বরে ধানের শীষ, জয়নুল আবদিন ফারুকের ক্ষোভ

প্রকাশিত: ১২:১৭ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
প্রতীক বরাদ্দের তালিকায় সিরিয়ালে তিন নম্বরে ধানের শীষ দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নোয়াখালী-২ আসনের বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য প্রার্থী সাবেক চিপ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুক।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) দুপুরে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রতীক বরাদ্দের সময় তিনি ক্ষোভ জানিয়ে প্রতিবাদ করেন।

জয়নুল আবদিন ফারুক রিটার্নিং কর্মকর্তার উদ্দেশ্যে বলেন, পোস্টাল ব্যালটেও একটি বিশেষ দলের প্রতীক ওপরে দিয়ে ধানের শীষকে মাঝখানে ভাঁজের মধ্যে রাখা হয়েছে। এখানেও দেখি স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রতীক এক নম্বরের রেখে ধানের শীষকে মাঝখানে তিন নম্বরে রাখা হয়েছে। দয়া করে আমাদের নেতাদের আর নির্বাচন কমিশনে নিয়েন না।

তিনি আরও বলেন, নোয়াখালী-২ আসনে পাঁচজন প্রার্থীর মধ্যে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীককে তিন নম্বরে রাখা হয়েছে। ব্যালটে ধানের শীষে ভোট দিয়ে উল্টোভাবে ভাঁজ করলে কালি লেপ্টে গিয়ে ভোট পচে যেতে পারে।

এসময় জেলা সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাদেকুল ইসলাম বলেন, সিরিয়ালগুলো বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে করা হয়। এতে যিনি আগে পড়বেন তার নাম ও প্রতীক আগে থাকবে। এখানে আমাদের কিছু করার থাকে না।

নোয়াখালী-২ আসনে মোট পাঁচজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তারা হলেন, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য স্বতন্ত্র প্রার্থী কাজী মোহাম্মদ মফিজুর রহমান (কাপ পিরিচ), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের খলিলুর রহমনা (হাত পাখা), বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক (ধানের শীষ), জাতীয় পার্টির মো. শাহাদাৎ হোসেন (লাঙল) ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সুলতান মুহাম্মদ জাকারিয়া মজুমদার (শাপলা কলি)।

এ আসনে ১২টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় মোট ভোটার তিন লাখ ৬০ হাজার ৮১ জন। এরমধ্যে পুরুষ এক লাখ ৮৬ হাজার ৩০৬ জন এবং নারী ভোটার এক লাখ ৭৩ হাজার ৭৭৪ জন। এছাড়া একজন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন। মোট ভোটকেন্দ্র ১১১টি ও ভোটকক্ষ রয়েছে ৭০০টি।

