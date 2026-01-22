  2. দেশজুড়ে

জঙ্গল সলিমপুরে র‌্যাব কর্মকর্তাকে হত্যার ঘটনায় মামলা, গ্রেফতার ৩

উপজেলা প্রতিনিধি
উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৪:১৯ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
জঙ্গল সলিমপুরে র‌্যাব কর্মকর্তাকে হত্যার ঘটনায় মামলা, গ্রেফতার ৩
অভিযানকালে সন্ত্রাসীরা র‍্যাব সদস্যদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। ইনসেটে নিহত র‍্যাব কর্মকর্তা মোতালেব/ভিডিও থেকে নেওয়া ছবি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় র‌্যাব কর্মকর্তা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় স্থানীয় সন্ত্রাসী মো. ইয়াসিনকে প্রধান আসামি করে মামলা করা হয়েছে। মামলায় ২৯ জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাতপরিচয় ১৫০-২০০ জনকে আসামি করা হয়েছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন জাহিদ, ইউনুস ও আরিফ। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকালে র‌্যাব-৭ এর একজন উপ-সহকারী পরিচালক বাদী হয়ে সীতাকুণ্ড থানায় মামলাটি করেন।

সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহিনুল ইসলাম জানান, অভিযান চালিয়ে এ পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজন এজাহারভুক্ত এবং একজন তদন্তে পাওয়া আসামি।

আরও পড়ুন: জঙ্গল সলিমপুরে অভিযানকালে গুলিতে র‍্যাব কর্মকর্তা নিহত, জিম্মি ৩

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেলে জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় সন্ত্রাসীদের হামলায় চট্টগ্রাম র‌্যাব-৭ এর উপ-সহকারী পরিচালক মো. মোতালেব হোসেন ভূঁইয়া নিহত হন। এ ঘটনায় র‌্যাবের আরও তিন সদস্য এবং মনা নামের একজন সোর্স গুরুতর আহত হন।

নিহত মোতালেব হোসেন বিজিবির নায়েব সুবেদার ছিলেন এবং প্রেষণে র‌্যাবে কর্মরত ছিলেন।

এম মাঈন উদ্দিন/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।