জঙ্গল সলিমপুরে র্যাব কর্মকর্তাকে হত্যার ঘটনায় মামলা, গ্রেফতার ৩
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় র্যাব কর্মকর্তা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় স্থানীয় সন্ত্রাসী মো. ইয়াসিনকে প্রধান আসামি করে মামলা করা হয়েছে। মামলায় ২৯ জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাতপরিচয় ১৫০-২০০ জনকে আসামি করা হয়েছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন জাহিদ, ইউনুস ও আরিফ। বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকালে র্যাব-৭ এর একজন উপ-সহকারী পরিচালক বাদী হয়ে সীতাকুণ্ড থানায় মামলাটি করেন।
সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহিনুল ইসলাম জানান, অভিযান চালিয়ে এ পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজন এজাহারভুক্ত এবং একজন তদন্তে পাওয়া আসামি।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেলে জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় সন্ত্রাসীদের হামলায় চট্টগ্রাম র্যাব-৭ এর উপ-সহকারী পরিচালক মো. মোতালেব হোসেন ভূঁইয়া নিহত হন। এ ঘটনায় র্যাবের আরও তিন সদস্য এবং মনা নামের একজন সোর্স গুরুতর আহত হন।
নিহত মোতালেব হোসেন বিজিবির নায়েব সুবেদার ছিলেন এবং প্রেষণে র্যাবে কর্মরত ছিলেন।
এম মাঈন উদ্দিন/এসআর/জেআইএম