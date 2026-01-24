সংসদ নির্বাচন
বিএনপির স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত অঙ্গীকার ও পরিকল্পনায় যা রয়েছে
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) তাদের নির্বাচনি ইশতেহারের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য খাতের আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি বিস্তারিত রূপরেখা প্রকাশ করেছে। দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনায় ‘সবার আগে বাংলাদেশ’ স্লোগানকে সামনে রেখে এই পরিকল্পনাগুলো সাজানো হয়েছে, যার মূল লক্ষ্য হলো চিকিৎসাসেবাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া এবং স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতি নির্মূল করা।
প্রধান পরিকল্পনা ও অঙ্গীকারসমূহ—
১. দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিমূলক স্বাস্থ্যসেবা
দেশের প্রতিটি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে জবাবদিহিতার আওতায় এনে দুর্নীতি প্রতিরোধ করার কঠোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতের অব্যবস্থাপনা দূর করে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে।
২. স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ ও কর্মসংস্থান
সারাদেশে নাগরিকদের উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে এক লাখ নতুন স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এই নিয়োগে নারী ক্ষমতায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ৮০ শতাংশ পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখার কথা বলা হয়েছে।
৩. মহানগর ও জেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা
পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি মহানগর ও জেলা শহরে বসবাসকারী সব নাগরিকের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
৪. রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা
কেবল নিরাময় নয়, রোগ প্রতিরোধের ওপর জোর দিতে প্রতিটি গ্রামের ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীরা ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপের মতো রোগগুলো শুরুতেই শনাক্ত করবেন এবং নারী, শিশু ও বয়স্কদের বিশেষ চিকিৎসা সেবা প্রদান করবেন।
৫. মা ও শিশুর পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে নিরাপদ সন্তান প্রসবসহ মা ও নবজাতকের জন্য পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
৬. ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসায় পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)
ক্যানসার, হার্ট ফেইলিউর, কিডনি বা সড়ক দুর্ঘটনার মতো ব্যয়বহুল ও জটিল রোগের চিকিৎসায় উন্নতমানের বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সুলভে চিকিৎসা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
৭. ওষুধ ও ভ্যাকসিন সরবরাহের নেটওয়ার্ক
প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ওষুধ বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। ক্যানসার, স্ট্রোক বা ডায়াবেটিসের মতো রোগের ওষুধ স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করার পরিকল্পনা। দেশে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে ভ্যাকসিন তৈরির মাধ্যমে ওষুধের খরচ কমানো।
৮. মশাবাহিত রোগ নির্মূল
ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও ম্যালেরিয়ার মতো রোগ প্রতিরোধে বছরব্যাপী বিজ্ঞানভিত্তিক মশক নিধন ও চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনার বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে।
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
বিএনপির এই পরিকল্পনার মূল নির্যাস হলো—চিকিৎসা খরচ মেটাতে আর সর্বস্বান্ত হওয়া নয়। বরং মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে একটি সুস্থ ও সবল জাতি গঠন করাই এই প্রস্তাবনার মূল লক্ষ্য।
বিএনপির এই স্বাস্থ্য পরিকল্পনা মূলত তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে আধুনিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পর্যন্ত একটি সমন্বিত কাঠামো তৈরির ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। এক লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের মাধ্যমে যেমন বেকারত্ব দূর করার চেষ্টা আছে, তেমনি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
