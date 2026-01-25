আমি কারাগারে থাকাবস্থায় স্ত্রীর অপারেশন করতে হয়েছে: মির্জা ফখরুল

আমি কারাগারে থাকাবস্থায় স্ত্রীর অপারেশন করতে হয়েছে: মির্জা ফখরুল
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, আমি ৯১ সাল থেকে এলাকায় রাজনীতি করছি। বহুবার জেলে গেছি। একবার ঢাকার বাসা থেকে আমাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। সেসময় আমার স্ত্রী খুব অসুস্থ। ডাক্তার বলেছেন অপারেশন করতে হবে, কিন্তু তবুও আমাকে জেল থেকে মুক্তি দেয়নি। জেলে থাকা অবস্থায় স্ত্রীর অপারেশন করতে হয়েছে। অনেক অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেছি। তবে মাথা কখনো নত করিনি। আমাদের একটা লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা, সেটা আমরা করার সুযোগ পেয়েছি। এখন সুযোগ আগামীর বাংলাদেশ গড়ার।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুরে ঠাকুরগাঁও শহরের চেরাডাঙ্গী মাঠে নির্বাচনি গণসংযোগে এ কথা বলেন তিনি।
মির্জা ফখরুল বলেন, হিন্দু ভাই-বোনেরা ভয় পাবেন না, সবাই ভোটকেন্দ্রে যাবেন। যাকে খুশি তাকে ভোট দেবেন। আপনারা ১৫ বছর ভোট দিতে পারেননি। তাই এবার নির্ভয়ে সবাই ভোটকেন্দ্রে গিয়ে যাকে খুশি তাকে ভোট দেবেন। যাকে পছন্দ করেন তাকে ভোট দেবেন।
তানভীর হাসান তানু/এফএ/জেআইএম