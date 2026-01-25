মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
ধর্ম-গৌত্র দিয়ে মানুষকে বিভক্ত করা এক ধরনের সুবিধাবাদ
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘ধর্ম-গৌত্র দিয়ে মানুষকে বিভক্ত করা এক ধরনের সুবিধাবাদ, বর্ণবাদ। ধর্মের কারণে বিভাজন কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।’
রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুরে গড়েয়া ইউনিয়নে একটি ইস্কন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সনাতন ধর্মসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আমাদের দুর্ভাগ্য মুক্তিযুদ্ধের পরেও বাংলাদেশে সাম্যবাদকে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে আমাদের বারবার রক্ত দিতে হয়েছে। লড়াই করতে হয়েছে। সংগ্রাম করতে হয়েছে। আমি বলতে চাই আমরা সবাই বাংলাদেশি। এখানে যারা বসবাস করি তারা সংখ্যায় বড় বা ছোট কোনো বিষয় নাই।
তিনি বলেন, ‘আপনারা জানেন আমি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। কিন্তু আমার ধর্মে এবং পারিবারিকভাবে যে শিক্ষা পেয়েছি সেটি হলো অন্যান্য ধর্মালম্বীদের সম্মান করা। আমি আমার শিক্ষা থেকে তাই পেয়েছি। মানবতা বড় ধর্ম।’
ইস্কন ভক্তদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ সবার। আপনারা নির্ভয়ে থাকবেন। আপনাদের কোনো ভয় নেই, কোনো শঙ্কা নেই। সামনে নির্বাচন। আপনাদের ভয় পেলে চলবে না। আপনাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে বাংলাদেশটাকে এমন কারো হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। যাদের হাতে বাংলাদেশ নিরাপদ নয়।’
বিএনপি মহাসচিব নির্বাচনি প্রচারণায় বলেছেন, আমার দলের (বিএনপি) কেউ দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে জড়িত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবো।’
একই দিন সকাল ১১টায় সালন্দর ইউনিয়নে বরুনাগাঁও মাদরাসা মাঠে নির্বাচনি পথসভায় তিনি এ কথা বলেন।
এর আগে স্থানীয় নারী পুরুষ ভোটারদের কাছে বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন মির্জা ফখরুল। ভোটাররা বিগত শাসন আমলে সাধারণ মানুষের ওপর জুলুম-নিপীড়নের অভিযোগ তুলেন। জমি দখলের অভিযোগ তুলেন।
