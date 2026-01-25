কুমিল্লায় আজ তিন সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন তারেক রহমান

কুমিল্লায় আজ তিন সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন তারেক রহমান
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার অংশ হিসেবে রোববার (২৫ জানুয়ারি) কুমিল্লায় আসছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। জেলার তিন উপজেলায় পৃথক তিনটি সমাবেশে তিনি বক্তব্য রাখবেন। দীর্ঘ প্রায় দুই যুগ পর তারেক রহমানের আগমনে কুমিল্লায় নেতাকর্মীদের মাঝে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে।
সমাবেশ সফল করতে জেলা ও উপজেলা বিএনপিসহ সহযোগী সংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে। তিনটি সমাবেশে ১০ লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হবে বলে জানিয়েছেন দলের নেতাকর্মীরা।
বিকেল সাড়ে ৫টায় সর্বপ্রথম কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম হাইস্কুল মাছে, সন্ধ্যায় ৭টায় সদর দক্ষিণের ডিকবাজি মাঠে এবং সাড়ে ৭টায় দাউদকান্দি কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে নির্বাচনি জনসভায় বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে তারেক রহমানের।
কুমিল্লায় সমাবেশ ঘিরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে তৎপর রয়েছেন জেলা পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্যরা। একই সঙ্গে গোয়েন্দা তৎপরতাও বাড়ানো হয়েছে।
দলীয় সূত্রে জানা যায়, তারেক রহমানের আগমনকে কেন্দ্র করে কুমিল্লা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে বিরাজ করছে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা। চট্টগ্রামে ঐতিহাসিক পলোগ্রাউন্ড ময়দান ও ফেনীর সমাবেশ শেষ করার পর রোববার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে তিনি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম হাইস্কুল মাঠের সমাবেশে বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে। পরে পর্যায়ক্রমে সদর দক্ষিণের ডিগবাজি মাঠে এবং দাউদকান্দি উপজেলার কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন।
তারেক রহমানের আগমনকে ঘিরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং দলের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। মঞ্চের চারপাশে তারেক রহমানকে স্বাগত জানিয়ে ব্যানার ও ফেস্টুন লাগানো হয়েছে।
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে সদর দক্ষিণ উপজেলার ফুলতলী এলাকায় ধানি জমিতে চলছে মঞ্চ নির্মাণের কাজ। গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়া চৌদ্দগ্রাম ও দাউদকান্দি উপজেলার জনসভাস্থলে মঞ্চ নির্মাণ, ব্যানার-ফেস্টুন টানানো, সাউন্ড সিস্টেম স্থাপনসহ সব কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
এ বিষয়ে কুমিল্লা মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ মোল্লা টিপু বলেন, ‘সবশেষ ২০০২ সালে তারেক রহমান কুমিল্লা স্টেডিয়ামে বক্তব্য দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন পর দিতি আবার কুমিল্লায় আসছেন। তার আগমনের খবরে জেলাজুড়ে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের মাঝে উৎসবের আমেজ বইছে।’
দক্ষিণ জেলা বিএনপির সভাপতি জাকারিয়া তাহের সুমন বলেন, ‘এই সফর শুধু কুমিল্লার নয়, বরং পুরো দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নির্বাচনি রাজনীতিতে বিএনপির জন্য এক বড় মাইলফলক হয়ে থাকবে। সদর দক্ষিণের এই সমাবেশে লাখেরও বেশি নেতাকর্মী অংশ নেবেন।’
বিএনপি চেয়াম্যানের উপদেষ্টা ও কুমিল্লার ছয়টি নির্বাচনি আসনের সমন্বয়ক হাজী আমিনুর রশীদ ইয়াছিন বলেন, ‘প্রিয় নেতা তারেক রহমানের আগমনের খবরে কুমিল্লার ১১টি আসেনে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। শুধু দলীয় নেতাকর্মী নয়, পুরো কুমিল্লার সর্বস্তরের মানুষ অপেক্ষায় আছে প্রিয় নেতার কথা শোনার জন্য। আশা করি কুমিল্লা দক্ষিণ জেলার ছয়টি আসনই তারেক রহমানকে উপহার দিতে সক্ষম হবো।’
কুমিল্লা বিভাগীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া বলেন, ‘তারেক রহমানের আগমন উৎসবে পরিণত হচ্ছে। জেলার পৃথক তিনটি সমাবেশে কমপক্ষে ১০ লাখ জনসাধারণের উপস্থিতি আমরা আশা করছি। আমাদের সেই ধরনের প্রস্তুতিও রয়েছে।’
এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) রাশেদুল হক চৌধুরী বলেন, ‘বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সমাবেশ ঘিরে জেলা আইনশৃঙ্খলা তৎপর রয়েছে। সমাবেশস্থল থেকে শুরু করে জেলাজুড়ে আমাদের তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে।’
জাহিদ পাটোয়ারী/এসআর/এমএস