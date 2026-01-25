জামায়াতের নারী কর্মীদের ওপর হামলা, ব্যানার-ফেস্টুন ছেঁড়ার অভিযোগ

জামায়াতের নারী কর্মীদের ওপর হামলা, ব্যানার-ফেস্টুন ছেঁড়ার অভিযোগ
যশোরে জামায়াত প্রার্থীর কর্মীদের ওপর হামলা ও ব্যানার-ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। রোববার (২৫ জানুয়ারি) যশোরের ঝিকরগাছা ও সদর উপজেলায় পৃথক এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় জেলা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কাছে অভিযোগ দিয়েছেন প্রার্থীরা। দুটি ঘটনায় তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন রির্টানিং কর্মকর্তা।
ঝিকরগাছায় যুবদলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীর মহিলা কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠে। দুপুরে পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ড কীর্তিপুর গ্রামে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট চাইতে গেলে হামলা করা হয় বলে দাবি করা হয়েছে।
উপজেলা জামায়াতের নারী নেত্রী শিখা খাতুন বলেন, পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের গ্রামে আমাদের নারী কর্মী রাফিজা, নাসিমা, কামরুন্নাহার, তুলি, বিলকিস, জোসনাসহ ১০ জনের একটি টিম ১০ দলীয় জোট মনোনীত প্রার্থী ডা. মোসলেহ উদ্দিন ফরিদের পক্ষে ভোট চাইতে যান।
এসময় উপজেলা যুবদলের সভাপতি আরাফাত রহমান কল্লোলের নেতৃত্বে, সবুজ, আহনাত, সোহাগসহ ১৫-২০ জনের একটি দল আমাদের কর্মীদের মেরে আহত করেছে। নারীদের শ্লীলতাহানি ও লাঞ্ছিত করেছেন। আহত নারী নেত্রী জোসনা ও কামরুন্নাহার চিকিৎসকের পরামর্শে বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছে। জোসনার মোবাইল ফোন ভাঙচুর করে নিয়ে গেছে ও কামরুন নাহারের কাছে থাকা ভেনেটি ব্যাগও তারা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। ব্যাগে নগদ টাকা, মূল্যবান জিনিস ছিল। আমরা এ হামলার তীব্র প্রতিবাদ করছি ও এ হামলায় জড়িতদের আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তির দাবি করছি।
হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ডা. মোসলেউদ্দিন ফরিদ। তিনি জানান, এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাইছে একটি দল। তারা ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা সৃষ্টি করছে।
তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন উপজেলা যুবদলের সভাপতি আরাফাত রহমান কল্লোল। তিনি বলেন, জামায়াতের নারী কর্মীরা আমাদের বাড়িতে ভোট চাইতে গিয়েছিলেন। নিজেদের বাড়িতে প্রার্থী আছে উল্লেখ করে আমার মা তাদের চলে যেতে বলেন।
যশোর-২ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী সাবিরা নাজমুল মুন্নি যুবদল নেতা কল্লোলের আত্মীয়। এ বিষয়ে ঝিকরগাছার সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রনি খাতুন বলেন, উপজেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে মৌখিকভাবে আমাকে ফোন করে জানানো হয়।
অন্যদিকে যশোর-৩ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী আব্দুল কাদেরের ব্যানার, ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলার ঘটনা ঘটেছে। দুপুরে প্রেস ক্লাব যশোরে এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির অধ্যাপক গোলাম রসুল।
তিনি বলেন, গ্রামাঞ্চলে আমাদের দলের নারী কর্মীদের হুমকি-ধামকি দিচ্ছে এবং নির্বাচনি পরিবেশকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার বিষয়টি জেলা প্রশাসককে অবহিত করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, প্রশাসন এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
মিলন রহমান/আরএইচ/এমএস