চুয়াডাঙ্গা
জামায়াতে যোগ দিলেন ইসলামী আন্দোলনের ২২ নেতাসহ ৫৫ জন
চুয়াডাঙ্গায় ইসলামী আন্দোলনের ২২ নেতাকর্মীসহ ৫৫ জন আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে যোগদান করেছেন। পরে জামায়াতের পক্ষ থেকে ফুলের মালা পরিয়ে নতুন সদস্যদের বরণ করা হয়।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দিনগত রাতে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মাখালডাঙ্গা ইউনিয়নের গাইদঘাট গ্রামে এ যোগদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
মাখালডাঙ্গা ইউনিয়ন ইসলামী আন্দোলনের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক শাহিন আলীর নেতৃত্বে ২২ নেতাকর্মী জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেন।
এছাড়া রানা আলী নামের আরেকজনের নেতৃত্বে ১৫ জন এবং গ্রাম পর্যায়ের আরও ১৮ জন সাধারণ মানুষ দলবদল করে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাখালডাঙ্গা ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মহসিন আলী। প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মাসুদ পারভেজ রাসেল।
এসময় জেলা জামায়াতের সাবেক আমির আনোয়ারুল হক মালিক, সদর উপজেলা আমির বিল্লাল হোসাইন, সহকারী সেক্রেটারি শাহেনুজ্জামান, সাজিবুল ইসলাম নয়ন, আসির উদ্দিন মামুন, মামুন হাওলাদার ও ডা. আহমদ মনিরসহ দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
শাহিন আলী নামে ইসলামী আন্দোলনের সাবেক এক নেতা বলেন, ‘কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে আমাদের কাজের ধারা ও মানসিকতার মিল পাচ্ছিলাম না। ন্যায় ও ইনসাফের পক্ষে কাজ করার প্রত্যয়ে আমরা জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছি। দাঁড়িপাল্লার প্রার্থীকে বিজয়ী করতে সবাই একসঙ্গে কাজ করব।’
জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মাসুদ পারভেজ রাসেল বলেন, ‘নির্বাচনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে বিজয়ী করতে জনসাধারণকে সচেতন হতে হবে।’
এর আগে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে প্রার্থী এলাকায় গণসংযোগ শুরু করেন। আলমডাঙ্গার নিজ মহল্লায় ফজরের নামাজ আদায়ের পর মহল্লাবাসীর দোয়া গ্রহণ, গ্রামের কবরস্থান জিয়ারত ও মা–বাবার কাছে দোয়া চাওয়ার মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচার কার্যক্রম শুরু হয়।
হুসাইন মালিক/আরএইচ