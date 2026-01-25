  2. দেশজুড়ে

গাজীপুরে ককটেল ফাটিয়ে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের ২৪ লাখ টাকা ছিনতাই

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৫৪ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
গাজীপুরে ককটেল ফাটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি এবং এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের দুই কর্মচারীকে মারধর করে ২৪ লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিকেল সোয়া চারটার দিকে গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তার কাজিমউদ্দিন চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছে এ ঘটনা ঘটে।

বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হারুন অর রশিদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

ওসি জানান, ডাচ বাংলা ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের ২৪ লাখ টাকা ওই ব্যাংকের চান্দনা চৌরাস্তা শাখায় জমা দিতে যাচ্ছিলেন এজেন্ট ব্যাংকের ম্যানেজার হাবিবুর রহমানসহ তার এক সহকারী। বিকেল সোয়া চারটার দিকে তারা টাকা নিয়ে চান্দনা চৌরাস্তা কাঁচা বাজারের পশ্চিম পাশে কাজিমউদ্দিন চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছে এসে পৌঁছালে ২-৩টি মোটরসাইকেল যোগে এসে ছিনতাইকারীরা তাদের গতিরোধ করে। এক পর্যায়ে তারা কয়েকটি ককটেল ফাটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে টাকা বহনকারী দুইজনকে মারধর করে ওই এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে মোটরসাইকেল যোগে দ্রুত পালিয়ে যায়।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ছিনতাইকারীদের ধরতে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।

