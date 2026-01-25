হাতিয়ায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হবেন তারেক রহমান

হাতিয়ায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হবেন তারেক রহমান
নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার নির্বাচনি জনসভায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বক্তব্য শুনতে নারীদের ব্যাপক প্রস্তুতি দেখা গেছে। সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিকেলে দ্বীপ সরকারি কলেজ মাঠে ওই সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাতে হাতিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ফজলুল হক খোকন জাগো নিউজকে বলেন, জনসভায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখবেন।
তার বক্তব্য শুনতে উপজেলার ১১ ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার থেকে বিপুলসংখ্যাক নারী অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।
বিকেলে জনসভাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, দ্বীপ সরকারি কলেজ মাঠে বিশাল প্যান্ডেল তৈরির কাজ চলছে। অনলাইনে যুক্ত হওয়ার বিভিন্ন সরঞ্জামাদি লাগাচ্ছেন একদল যুবক। এতে প্রায় ৫০ হাজার লোকের সমাগমের আশা আয়োজকদের।
বুড়িরচর ইউনিয়নের বাসিন্দা বিবি কুলসুম বলেন, তারেক রহমান ফ্যামিলি কার্ড, স্বাস্থ্য কার্ডসহ নারীদের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশ পরিচালনার ঘোষণায় নারীরা তার কথা শোনার জন্য উদগ্রীব। হাতিয়ায় গরীব মানুষের বসবাস বেশি। তাদের জন্য ফ্যামিলি কার্ড দিলে অনেক উপকার হবে। তাই তারেক রহমান কী বলবেন সেটি শোনার জন্য আমরা জনসভায় যাবো।
নিঝুমদ্বীপ ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি সাহেদ মেম্বার জানান, তারেক রহমানের কথা শোনার জন্য নারীদের আগ্রহ বেশি। নিঝুমদ্বীপ থেকে পাঁচ হাজার লোক অংশগ্রহণ করবে এর বেশিরভাগ নারী। এদের দুপুরে খাওয়া এবং যাতায়াতের জন্য ট্রলার ও গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে।
হরনী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আক্তারুজ্জামান দোলন বলেন, হরনী ও চানন্দি ইউনিয়ন থেকে নদী পার হয়ে নারী-পুরুষ যাওয়ার জন্য স্পিডবোট, ট্রলার ও সি-ট্রাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নারীদের অংশগ্রহণের কথা চিন্তা করে সন্ধ্যার আগে জনসভা শেষ করার কথা হয়েছে।
উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব ফাহিম উদ্দিন বলেন, তারেক রহমানের কথা শোনার জন্য অনেক লোকের সমাগম হবে। বিশাল এ জনসমাগমকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য দুই শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক কাজ করবে। মাঠে প্রবেশ ও বের হওয়ার জন্য নারী-পুরুষের জন্য আলাদা পথ রাখা হয়েছে।
নোয়াখালী-৬ বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকে প্রার্থী হয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (চট্টগ্রাম বিভাগ) মো. মাহবুবের রহমান শামিম। জনসভায় তারেক রহমান দ্বীপের মানুষের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন। তার বক্তব্য শুনতে জনসভায় নারীদের উপস্থিতি হবে লক্ষণীয়।
