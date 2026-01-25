কিশোরগঞ্জে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ

কিশোরগঞ্জে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ
কিশোরগঞ্জ-১ (সদর–হোসেনপুর) আসনে স্বতন্ত্র (বিএনপি বিদ্রোহী) প্রার্থীর নির্বাচনী কার্যালয় ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগ উঠেছে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় একজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে ৭টার দিকে সদর উপজেলার লতিফাবাদ ইউনিয়নের সাদুল্লাচর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, রাতে সাদুল্লাচর বাজারের পূর্ব পাশে কিশোরগঞ্জ-১ আসনের স্বতন্ত্র (বিএনপি বিদ্রোহী) প্রার্থী রেজাউল করিম খান চুন্নুর নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধনের কথা ছিল। উদ্বোধনের প্রস্তুতি হিসেবে কার্যালয়ে সাজসজ্জার কাজ চলছিল। এ সময় সদর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও লতিফাবাদ ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শহীদুল ইসলাম শহীদ, ৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি নেতা জুয়েল মেম্বার, বিএনপি নেতা নাসির উদ্দীন নাসির এবং ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদুর রহমানের নেতৃত্বে স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা কাহামলা চালায় বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
অভিযোগে বলা হয়, হামলাকারীরা কার্যালয়ের চেয়ার ও সাউন্ড বক্স ভাঙচুর করেন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক জাহাঙ্গীর আলমকে (৩৫) মারধর করে। এ সময় বাধা দিতে গেলে আবু বক্কর সিদ্দিক (৫৫) নামে আরেকজনকে লাঞ্ছিত করা হয়।
আহত জাহাঙ্গীর আলম বলেন, “শহীদুল ইসলাম শহীদসহ কয়েকজন নেতাকর্মী এসে বলেন, এখানে কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থীর কার্যালয় হবে না। এরপর তারা আমাকে মারধর করে এবং কার্যালয়ের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। আমি এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চাই।”
লতিফাবাদ ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি বোরহান উদ্দিন ভূইয়া বলেন, “দেশে কি একদলীয় নির্বাচন হতে যাচ্ছে? স্বতন্ত্র প্রার্থীরা কি নির্বাচন করতে পারবে না, তাদের কি কার্যালয় থাকতে পারবে না? আমরা এই ঘটনার সঠিক বিচার চাই।”
বিএনপি নেতা শহীদুল ইসলাম শহীদ বলেন, অফিসের সামনে দিয়ে বিএনপির মিছিল যাওয়ার সময় সাউন্ড বক্সের বাড়িয়ে দিয়ে মিছিলে সমস্যা সৃষ্টি করে। এ নিয়ে হালকা ধাক্কা ঠেলার ঘটনা ঘটে। অফিস ভাংচুরের কোনো ঘটনা ঘটেনি।
এস কে রাসেল/এএইচ/এমএস