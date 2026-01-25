পাবনা ১
বিএনপিকে সমর্থন জানিয়ে সরে দাঁড়ালেন আবু সাইয়িদ
পাবনা ১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শামসুর রহমানকে সমর্থন জানিয়ে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিকেলে তিনি নিজেই এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সম্প্রতি বিএনপিতে যোগদানের পর তিনি এ সিদ্ধান্ত জানান।
অধ্যাপক আবু সাইয়িদ বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য এবং স্বাধীনতার স্বপক্ষের ও মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে নৈতিক দায়িত্ব থেকেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ আসনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করা জরুরি। সে জন্য এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
তিনি আরও বলেন, জীবনে অনেকবার নির্বাচন করেছি, সংসদ সদস্যও হয়েছি। ব্যক্তিগত ইমেজের চেয়ে স্বাধীনতার স্বপক্ষের বৃহত্তর ঐক্য আজ বেশি প্রয়োজন। সেজন্যই প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে শামসুর রহমানকে পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছি।
এর আগে গত ২১ জানুয়ারি ঢাকায় অধ্যাপক আবু সাইয়িদ বিএনপির প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণ করেন। তার কর্মী-সমর্থকরাও ধানের শীষের পক্ষে কাজ করবেন বলে জানান। এ আসনে অন্য প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন জামায়াত মনোনীত ব্যারিস্টার মোহাম্মদ নজিবুর রহমান মোমেন ও ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী আব্দুল গনি।
