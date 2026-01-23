  2. দেশজুড়ে

নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই: মাহবুব আলম

প্রকাশিত: ০৮:৫৩ এএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
নির্বাচনি প্রচারণা শুরু হলেও এখনও পর্যন্ত লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন লক্ষ্মীপুর-১ আসনের জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১০ দলীয় জোট প্রার্থী মাহবুব আলম। তিনি এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দিনগত রাতে রামগঞ্জ পৌর শহরের একটি রেস্টুরেন্টে সাংবাদিকদের সঙ্গে ১০ দলের জোট নেতাদের মতবিনিময়কালে মাহবুব এ অভিযোগ তোলেন।

বিএনপিকে ইঙ্গিত করে মাহবুব বলেন, ‘একটি রাজনৈতিক দল প্রকাশ্যে আচরণবিধি লঙ্ঘন করছে। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনলেও এখন কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অথচ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্বাচনি আচরণবিধি মেনে চলার বিষয়ে বারবার তাগিদ দেওয়া হয়।’

মতবিনিময়কালে রামগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের আমির নাজমুল হাসান পাটওয়ারী বলেন, ‘নির্বাচনি মাঠে বিরোধী পক্ষকে বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে। অনেক এলাকায় নারী কর্মীরা হেনস্তার শিকার হচ্ছেন, হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনাও ঘটছে। এ ধরনের কর্মযজ্ঞ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, পরিস্থিতি আরও অবনতির আশঙ্কা রয়েছে।’

রামগঞ্জ অঞ্চলের উন্নয়ন প্রসঙ্গে মাহবুব আলম বলেন, ‘এখান থেকে প্রবাসমুখী হওয়ার যে প্রবণতা রয়েছে, তা কমিয়ে আনতে কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ জরুরি। ইতোমধ্যে কারিগরি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হবে। পাশাপাশি শিল্প-কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে এ অঞ্চলের বেকার সমস্যা দূর করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।’

পরে জামায়াত নেতা নাজমুল হাসান পাটওয়ারীকে প্রধান করে ৩৩ সদস্যবিশিষ্ট ১০ দলীয় জোটের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়।

কাজল কায়েস/আরএইচ

