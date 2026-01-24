ভোট চাইতে গেলেই এ্যানিকে পান-সুপারি-পিঠা নিয়ে বরণ করছেন ভোটাররা

ভোট চাইতে গেলেই এ্যানিকে পান-সুপারি-পিঠা নিয়ে বরণ করছেন ভোটাররা
লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর) আসনে বিএনপি প্রার্থী শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি নির্বাচনি গণসংযোগে গেলে ভোটাররা পান-সুপারি, পিঠা-মিষ্টি খাইয়ে ও ফুল দিয়ে বরণ করে নেন তাকে।
গত দুইদিন ধরে কেন্দ্রীয় বিএনপির এ যুগ্ম মহাসচিবের প্রচারণাকালে ব্যতিক্রম এসব দৃশ্য চোখে পড়ে। তিনি বাসা-বাড়িতে ভোট চাইতে গেলে ভোটাররা যে যার মতো করে ছুটে আসেন পান-সুপারি ও পিঠা-মিষ্টি নিয়ে।
এ্যানি চৌধুরী এ আসনের দুইবারের এমপি। তিনি দলের জেলা কমিটিরও আহ্বায়ক।
এদিকে শুক্রবার দুপুরে ভাঙ্গাখা ইউনিয়নের একটা কাঁচা রাস্তা দিয়ে মোটরসাইকেলে চেপে গণসংযোগ যাচ্ছিলেন এ্যানি। দূরে ফসলি মাঠে গ্রামের যুবক-তরুণ-শিশুরা ক্রিকেট খেলছিল। বিষয়টি দেখতে পেয়ে নেমে হেঁটে সোজা মাঠে নামেন এ্যানি। তিনি সবার সঙ্গে করমর্দন করে খবরাখবর নেন।
এর আগে বৃহস্পতিবার দুপুরে লক্ষ্মীপুর পৌর শহরের লামচরী এলাকার সওদাগর বাড়িতে এ্যানি গণসংযোগে গেলে ফুল দিয়ে বরণ করা হয় তাকে। এসময় নারীরা যে যার মতো করে পান-সুপারি, পিঠা, মিষ্টি নিয়ে আসেন। উঠানে দাঁড়িয়েই আবেগ আপ্লুত হয়ে এ্যানি আপ্যায়ন গ্রহণ করেন।
ওই বাড়ির বাসিন্দা নাজমা আক্তার বলেন, আমরা ধন্য। ধানের শীষের ভোট চাইতে এসে সাবেক এমপি এ্যানি চৌধুরী আমাদের খোঁজ-খবর নিয়েছেন। আমরাও তিনি আসার খবরে তাৎক্ষণিক নিজেদের মতো করে আয়োজন করেছি।
বিএনপি প্রার্থী শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেন, এ আসনে আমি দুইবারের সংসদ সদস্য ছিলাম। এখানকার প্রত্যেকটি গ্রাম, বাড়িতে আমি গিয়েছি। এখনও যাচ্ছি। ভোটাররা উৎসাহ নিয়ে আছে ধানের শীষে ভোট দিতে। তাদের আন্তরিকতা, ভালোবাসা, আপ্যায়ন ভোলার মতো না।
