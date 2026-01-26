গাইবান্ধায় পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় ৭৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা

গাইবান্ধায় পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় ৭৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে আওয়ামী লীগের এক নেতাকে ধরতে গিয়ে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে। এতে ১৮ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত আরও ৫০ থেকে ৬০ জনকে আমামি করা হয়। এদের মধ্যে ছয় জনকে গ্রেফতার করছেন পুলিশ।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিকেলে গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক নিশ্চিত করছেন।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন- মো. নুরুজ্জামান (৩৫), মো. মানিক মিয়া (২০), মো. সামিউল (২০), মো. হাবিবুর রহমান (৪০), মো. তাজুল ইসলাম (৩৫) ও মো. সুজন মিয়া (৪০)।
পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রোববার (২৪ জানুয়ারি) রাত সাড়ে আটটার দিকে বাগদা বাজার এলাকায় উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক এবং কাটাবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জোবায়ের হাসান শফিক মাহমুদ গোলাপকে গ্রেফতার করতে তার বাড়িতে যায় পুলিশ। এ সময় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা চেয়ারম্যানের বাড়ির ভিতরে পুলিশ সদস্যদের অবরুদ্ধ করে ব্যাপক মারধর করে। এসময় তারা পুলিশের দুইটি মোটরসাইকেল ভাঙচুরও করে।
পুলিশ আরও জানায়, একপর্যায়ে এসআই সেলিম রেজা এবং এসআই কায়েস আহত হন। পরে পুলিশ সুপার জসিম উদ্দীনের নির্দেশে সহকারী পুলিশ সুপার (সি-সার্কেল) এবিএম রশীদুল বারীর নেতৃত্বে একটি টহল পুলিশ দল এসে তাদের গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।
এ ঘটনায় রোববার রাতেই গোবিন্দগঞ্জ থানার পুলিশের উপ-পরিদর্শক আখরুজ্জামান বাদি হয়ে একটি মামলা করেন। পরে ভোর রাতে গোবিন্দগঞ্জে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ছয় আসামিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
ওসি মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় ছয় জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশ কাজ করছে।
আনোয়ার আল শামীম/এনএইচআর/এমএস