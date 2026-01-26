  2. রাজনীতি

ঢাকা-১০

স্লোগানে স্লোগানে গণসংযোগ করলেন বিএনপির রবিউল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০৫ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
নির্বাচনি প্রচারণায় বিএনপির প্রার্থী শেখ রবিউল আলম

মিছিল নিয়ে গণসংযোগ করেছেন ঢাকা-১০ আসনের বিএনপি প্রার্থী শেখ রবিউল আলম। সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় নিউমার্কেটে ঢাকা কলেজের সামনে থেকে মিছিল বের করেন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মিছিলে নেতাকর্মীরা প্ল্যাকার্ড, প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি ধানের শীষ নিয়ে প্রচারণায় নামেন। মিছিলের নেতৃত্ব দেন শেখ রবিউল আলম।

এ সময় নেতাকর্মীরা ‘ভোট দেবো কীসে, ধানের শীষে’; ‘সবার আগে বাংলাদেশ’; ‘রবি ভাইয়ের সালাম নিন, ধানের শীষে ভোট দিন’ স্লোগান দেন।

গণসংযোগ শেষে মাগরিবের নামাজের পর বসুন্ধরা গলি ও স্কয়ার টাওয়ারে প্রচারণা চালাবেন শেখ রবিউল আলম। এরপর নিউমার্কেটের বিশ্বাস বিল্ডার্সে মতবিনিময়ে অংশ নেবেন।

