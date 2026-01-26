সোনারগাঁয়ে স্ত্রীকে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

সোনারগাঁয়ে স্ত্রীকে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে জলি বেগম (৩৫) নামের এক গৃহবধূকে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী রবিউল ইসলামকে (৪৭) আটক করা হয়েছে।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সকালে কাঁচপুর ইউনিয়নের উত্তর সোনাপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত নারী পাবনা জেলার আতাইকুলা থানার আব্দুস সালামের মেয়ে এবং আটক রবিউল ওই এলাকার আবির হকের ছেলে।
স্থানীয়রা জানায়, উপজেলার কাঁচপুর ইউনিয়নের উত্তর সোনাপুর এলাকায় আব্দুল আজিজের ভাড়াটিয়া রবিউল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছিলেন। অভিযুক্ত স্বামী বেশ কয়েকদিন ধরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং আজ সকাল ১০টায় ফাঁকা বাড়িতে তার স্ত্রী জলি বেগমের গলা চেপে ধরে শ্বাসরোধে হত্যা করেন। পরে স্থানীয়রা খবর পেয়ে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে।
সোনারগাঁ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. সুরুজ্জামান জানান, ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। তবে হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা চলছে।
মো. আকাশ/এনএইচআর/এমএস