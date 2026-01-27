  2. দেশজুড়ে

হামাস ইসলামের জন্য ক্ষতিকর: বিএনপি প্রার্থী হারুনের ছেলে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৬:২৫ এএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
হামাস ইসলামের জন্য ক্ষতিকর: বিএনপি প্রার্থী হারুনের ছেলে

আল-কায়েদা, আইসিস ও হামাস ইসলামের জন্য ক্ষতিকর বলে মন্তব্য করেছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ (সদর) আসনের বিএনপি প্রার্থী হারুনুর রশীদের ছেলে রুবাইত ইবনে হারুন রাফি।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জের বারোঘরিয়া ইউনিয়নের লক্ষীপুর উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এক নির্বাচনি সভায় এ মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি বলেন, আজকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে মুসলমানরা নির্যাতিত হচ্ছে। সবাই মুসলমানদের বুঝে, তাদের সম্মান করে। কিন্তু আমাদের মধ্যের ব্যক্তিরা যখন ধর্ম ব্যবহার করে জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করে, তখন আর ধর্মের কান্না মানুষ পর্যন্ত পৌঁছায় না। এতে আমাদের পবিত্র ধর্মের ডাক বোঝা যায় না। কারণ শয়তানের ডাক কোনটা আর ইসলামের ডাক কোনটা—এগুলো গুলিয়ে ফেলে।

রাফি বলেন, তাই শয়তান বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়াবে। এতে অনেক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তবে আমরা বিভ্রান্ত হব না। মা-বোন সবাই শান্ত থাকবেন। কেউ যেন বলতে না পারে যে আমাদের মা-বোনেরা দুর্বল।

এ বিষয়ে জানতে বিএনপি প্রার্থী হারুনুর রশীদের ছেলে রুবাইত ইবনে হারুন রাফেকে একাধিকবার কল দিলেও তিনি রিসিভ করেন।


সোহান মাহমুদ/কেএইচকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।