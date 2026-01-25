নোয়াখালীতে শ্রমিকদল নেতার অনৈতিক ভিডিও ফাঁস

নোয়াখালীতে শ্রমিকদল নেতার অনৈতিক ভিডিও ফাঁস
নোয়াখালীর সূবর্ণচরে উপজেলা শ্রমিকদলের সদস্যসচিব মো. আলমগীর চৌধুরীর একটি অনৈতিক ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। এ নিয়ে জেলাজুড়ে আলোচনা চলছে।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় এ ঘটনার চার মিনিট ৪৫ সেকেন্ডের একটি ভিডিও জাগো নিউজের হাতে এসেছে।
দুই সন্তানের বাবা মো. আলমগীর চৌধুরী সূবর্ণচর উপজেলার চরজুবলী ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ও উপজেলা শ্রমিকদলের সদস্যসচিব।
ভিডিওতে দেখা যায়, বিপরীত দিকের কারও সঙ্গে ভিডিও চ্যাটিং করছেন আলমগীর চৌধুরী। তিনি পুরো ভিডিওজুড়ে বিবস্ত্র হয়ে নানান অশোভন অঙ্গভঙ্গি করেন।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, স্থানীয় এক প্রবাসীর স্ত্রীকে বিভিন্নভাবে জিম্মি করে ভিডিও চ্যাটিং করেন আলমগীর চৌধুরী। পরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওই নারী ভিডিওটি ফাঁস করে দেন।
ভিডিওটি ফাঁস হওয়ার পর বিভিন্ন মোবাইলে মোবাইলে ঘুরছে ও নির্বাচনের মাঠে জেলাজুড়ে আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।
মো. মজিবুর রহমান নামে সূবর্ণচরের হারিচ চৌধুরী বাজারের এক ব্যবসায়ী বলেন, নেতাদের দেখে কর্মী-সমর্থকরা শিখবে। কিন্তু নেতাদের এমন অনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিডিও ভাইরাল হলে কর্মী-সমর্থকরা কোথায় যাবে। বিষয়টি তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাই।
তবে অভিযুক্ত মো. আলমগীর চৌধুরী ফাঁস হওয়া ভিডিওটি কৃত্রিম বুদ্ধমত্তা (এআই) দিয়ে বানানো ও তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেন।
তিনি জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমি ধানের শীষের নির্বাচন করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নানা বক্তব্য দেওয়ায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে এমন ভিডিও নিজেরা তৈরি করে ভাইরাল করতে পারে।’
জেলা শ্রমিক দলের আহ্বায়ক মো. দেলোয়ার হোসেন (সাবেক কমিশনার) জাগো নিউজকে বলেন, বিষয়টি শুনেছি। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তারপরও তদন্ত করে অপরাধ প্রমাণিত হলে সাংগঠনকি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ইকবাল হোসেন মজনু/এমএন/জেআইএম