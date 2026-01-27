বাহরাইনে ‘বাংলাদেশি ক্রিকেট এক্সিলেন্স নাইট’
সাইফুল ইসলাম সাইফ, বাহরাইন
প্রবাসে দেশের ক্রিকেট সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিতে এবং কৃতী ক্রিকেটারদের উৎসাহিত করতে বাহরাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশি এক্সপ্যাট্রিয়েট ক্রিকেট এক্সিলেন্স নাইট ২০২৬।
জমকালো এই আয়োজনে উন্মোচন করা হয়েছে বিডি রয়্যালস ক্রিকেট দলের নতুন জার্সি। বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রবাসে যুব সমাজকে খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
মরুর দেশ বাহরাইনের বুকে এক টুকরো বাংলাদেশ। উপলক্ষ-ক্রিকেট আর প্রবাসীদের মিলনমেলা। বাংলাদেশ ইয়াং অ্যাসোসিয়েশন বাহরাইনের উদ্যোগে অনুষ্ঠানে মূল আকর্ষণ ছিল বিডি রয়্যালস ক্রিকেট দলের জার্সি উন্মোচন। প্রতিবারের মতো এবারও বাহরাইন ক্রিকেট ফেডারেশনের কেএইচকে লিগ ডিভিশন-সি ২০২৬ সিজনে অংশ নিতে যাচ্ছে দলটি।
সংগঠনের সভাপতি নাজির আহমদের সভাপতিত্বে এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক সজীব বজলুর রশিদের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাহরাইনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ রইস হাসান সরোয়ার।
অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন আবুল হোসেন সৌরভ। প্রবাসে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত সংগঠকদের সম্মাননা ক্রেস্ট দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দূতাবাসের শ্রম সচিব মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম বাহরাইনের সভাপতি আইনুল হক সরকার, ব্যবসায়ী মোহাম্মদ শফিউদ্দিন, মোতালেব আব্দুল বারী মোল্লা, সাজ্জাদ মোহাম্মদ, মিজানুর রহমান, রফিকুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম নুর, আনোয়ার হোসেন ও মোহাম্মদ ইমনসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতারা।
উপস্থিত অতিথিরা আশা প্রকাশ করেন, বিডি রয়্যালসের এই যাত্রা বাহরাইনের মাটিতে বাংলাদেশের ক্রিকেটকে আরও অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে। শেষে আয়োজকদের ভূয়সী প্রশংসা করে ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।
