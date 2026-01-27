ডাকসু নিয়ে কটূক্তি
সেই জামায়াত নেতা শামীমকে সব পদ থেকে অব্যাহতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্য দেওয়ায় জামায়াত নেতা মো. শামীম আহসানকে জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশের সব পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী বরগুনা জেলা শাখার আমির মাওলানা মহিবুল্লাহ হারুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বরগুনা জেলা শাখার আমির মহিবুল্লা হারুন স্বাক্ষরিত একটি পত্রের মাধ্যমে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।
অব্যাহতিপত্রে শামীম আহসানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়, গত ২৫ জানুয়ারি পাথরঘাটা উপজেলায় আয়োজিত এক জনসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি শামীম আহসান। এসময় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করেন তিন। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীসহ দেশের সব শ্রেণি পেশার মানুষ মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। শামীম আহসানের এমন বেফাঁস মন্তব্যের কারণে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং এ ধরনের বক্তব্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নীতি ও আদর্শের পরিপন্থি।
আরও উল্লেখ করা হয়, সংগঠনের নীতি ও আদর্শবিরোধী এমন কর্মকাণ্ডের জন্য জেলা কর্ম পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে মো. শামীম আহসানের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সদস্য (রুকন) পদ স্থগিত করা হলো। এছাড়াও জামায়াতে ইসলামীর জেলা সহকারী সেক্রেটারির দায়িত্বসহ সংগঠনের সকল প্রকার দায় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো।
এ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামী বরগুনা জেলা শাখার আমির মাওলানা মহিবুল্লাহ হারুন জাগো নিউজকে বলেন, শামীম আহসানের বেফাঁস বক্তব্যে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। এ ধরনের বক্তব্য আমাদের কাম্য নয়। আমাদের সকলের হৃদয়ের স্পন্দন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সেই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এমন বেফাঁস কথাবার্তা কারোরই কাম্য নয়। ভবিষ্যতে যাতে কেউ আর এমন কোনো মন্তব্য না করে, সে কারণেই দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শামীম আহসানকে দলীয় পদ এবং সকল কর্মকাণ্ড থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
নুরুল আহাদ অনিক/এফএ/এমএস