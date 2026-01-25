  2. দেশজুড়ে

চাঁদপুর-৩

বিএনপিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন জানালো জাতীয় পার্টি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:৫৬ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
চাঁদপুর-৩ (সদর–হাইমচর) আসনের নির্বাচনি রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী শেখ ফরিদ আহমেদ মানিকের প্রতি আনুষ্ঠানিক সমর্থন ঘোষণা করেছে জাতীয় পার্টি।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) চাঁদপুর শহরের বিপণীবাগ এলাকায় আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এই সমর্থনের ঘোষণা দেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় পার্টির চাঁদপুর সদর পৌরসভার আহ্বায়ক সিরাজুল ইসলাম সিরু মিজি।

সভায় বক্তারা বলেন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় পার্টি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা আশা প্রকাশ করেন, সম্মিলিতভাবে কাজ করলে চাঁদপুর-৩ আসনে জনগণের প্রত্যাশা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে জাতীয় পার্টির জেলা ও পৌর পর্যায়ের শীর্ষ নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। তারা ধানের শীষ প্রার্থী শেখ ফরিদ আহমেদ মানিকের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

জাতীয় পার্টির এই সমর্থনের ফলে চাঁদপুর-৩ আসনের নির্বাচনি সমীকরণে নতুন হিসাব যুক্ত হয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এতে আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও জোরালো ও আগ্রহব্যঞ্জক হয়ে উঠবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী শেখ ফরিদ আহমেদ মানিক বলেন, সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য জাতীয় পার্টির এই সমর্থন পজিটিভ। এতে আমরা ভোট বেশি পাবো। আমরা সবাই মিলে যেন চাঁদপুর গড়তে পারি, এর জন্য সবার সহযোগিতা দরকার। তারেক রহমানকে এই দেশের প্রধানমন্ত্রী হবে এই জন্যই অনেক দল আমাদের সমর্থন জানাবে।

শরীফুল ইসলাম/এমএন/জেআইএম

