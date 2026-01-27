স্বতন্ত্র প্রার্থী
ডিসির ধান কাটার দক্ষতা আছে কিন্তু সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব নয়
‘দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার ধান কাটায় দারুণ দক্ষতা আছে। কিন্তু তার পক্ষে এই নির্বাচন সুষ্ঠু হবে বলে আমি মনে করি না’—এমন মন্তব্য করে দিনাজপুর-৬ আসনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন ঘোড়া প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী শাহনেওয়াজ শুভ।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সোয়া ৬টায় চাংপাই চাইনিজ রেস্টুরেন্টে সংবাদ সম্মেলনে তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন।
সংবাদ সম্মেলনে শাহনেওয়াজ শুভ বলেন, ‘আমি সামনে নির্বাচনের একজন প্রার্থী। এসময় আমাকে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব প্রশাসনের। কিন্তু উল্টো আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। স্থানীয় নেতারা আমাকে বিভিন্নভাবে হুমকি-ধমকি দিচ্ছেন। আমাকে বিভিন্ন সময় প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে আসছেন।’
তিনি অভিযোগ করে বলেন, ‘আমার প্রচারণা শুরুর দিন আমার নেতাকর্মীদের নিয়ে কবর জিয়ারত করার সময় এক দলের নেতা আমার লোকজনের ওপর হামলা করেন। পরে গ্রামবাসীর সহায়তায় আমি প্রাণে বেঁচে যাই। বিষয়টি প্রশাসনকে জানালেও তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।’
স্বতন্ত্র প্রার্থী শাহনেওয়াজ শুভ বলেন, ‘প্রতীক পাওয়ার পর ২১ জানুয়ারি আমি রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়াল নামের বই চাইলেও উনি তা দিতে পারেননি। এমনকি গত ২২ জানুয়ারি বিরামপুরে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আমার জায়গা দখল করে নেওয়া হচ্ছে বিষয়টি জরুরি জাতীয় পরিষেবাসহ এসপি, ওসি ও এসিল্যান্ডকে জানালেও কোনো খোঁজ করেননি। এ অবস্থায় তাদের ভূমিকা দেখে আমার নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা বোধ করি। সে কারণে আমি নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য অস্ত্রের লাইসেন্স চেয়ে আবেদন করলেও এখন পর্যন্ত সেটি দেওয়া হচ্ছে না।’
তিনি বলেন, ‘যে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা একটি বই দিতে পারে না, আমাকে অস্ত্রের লাইসেন্স দেয়নি, রাতের সময় আমার জমি দখল, —সবমিলিয়ে আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
শাহনেওয়াজ শুভ বলেন, ‘আমি দেখেছি জেলা প্রশাসকের ধান কাটায় দারুণ দক্ষতা আছে। কিন্তু তার পক্ষে এই নির্বাচন সুষ্ঠু হবে বলে আমি মনে করি না।’
