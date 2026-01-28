গাজীপুরে তারেক রহমান
নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে কেয়ার সেন্টার চালু করা হবে
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, জিয়াউর রহমান দেশে পোশাক কারখানা স্থাপন করেছিলেন। এখন গাজীপুর হচ্ছে পোশাক শিল্পের রাজধানী। এ শিল্পকে আরও বাড়িয়ে নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে কেয়ার সেন্টার চালু করা হবে।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) রাত ১২টায় গাজীপুর জেলা শহরের ঐতিহাসিক রাজবাড়ী ময়দানে বিএনপি আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। এসময় তিনি গাজীপুরের ৫টি সংসদীয় আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন।
তিনি বলেন, আগামী ১২ তারিখে বিএনপি নির্বাচিত হলে আমরা অনেকগুলো পরিকল্পনা নিয়েছি। এর একটি হচ্ছে নারীদের জন্য ফ্যামিলি কার্ড এবং কৃষকদের জন্য কৃষি কার্ড। যা দিয়ে আমাদের দেশের নারী ও কৃষকরা অনেক উপকৃত হবে। বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া নারীদের শিক্ষা একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ফ্রি করে দিয়েছিলেন। এ দেশের খেটে খাওয়া মানুষের জন্য যদি কোনো দল কাজ করে থাকে তাহলে সেটা একমাত্র বিএনপি করেছে।
তারেক রহমান বলেন, আমি আমার বাবা-মা ও ছোট ভাইয়ের সঙ্গে গাজীপুরে এই ময়দানের পাশে বসবাস করতাম। এ মাঠে অনেক ঘুরে বেড়িয়েছি। খেলাধুলা করেছি। এখানে আমার অনেক স্মৃতি রয়েছে। যেহেতু এখানে শৈশবের অনেক স্মৃতি রয়েছে সেহেতু গাজীপুরের মানুষের প্রতি আমার অধিকার রয়েছে। তিনি সবাইকে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।
গাজীপুরের কয়েকটি সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় এলে সর্বপ্রথম গাজীপুরে রেলগেইটে একটি উড়াল সড়ক তৈরি করা হবে যাতে এ এলাকার মানুষ যানজট থেকে মুক্তি লাভ করে। তিনি তুরাগ, চিলাই শালদহ নদী খনন করে পানি প্রবাহ বাড়ানো এবং এগুলো দূষণমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেন।
এর আগে তারেক রহমান ময়মনসিংহে জনসভা শেষ করে রাত ১১টা ৪৫ মিনিটের দিকে গাজীপুরে ঐতিহাসিক রাজবাড়ী ময়দানে জনসভা মঞ্চে হাজির হন। তাকে বিএনপির গাজীপুর জেলা ও মহানগর নেতৃবৃন্দ স্বাগত জানান।
তারেক রহমানের আগমন এবং জনসভা উপলক্ষে মঙ্গলবার দুপুর থেকেই গাজীপুরের ঐতিহাসিক রাজবাড়ী ময়দান নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। রাজবাড়ীর বিশাল এ ময়দানে মানুষ স্থান না পেয়ে ময়দানের পূর্ব দিকে জোরপুকুর পার, পশ্চিমে শিববাড়ি মোড়, দক্ষিণে রথ খোলা ও উত্তর দিকে আদালত এলাকা ও শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে জড়ো হন এবং তারেক রহমানের বক্তব্য শোনেন। এসময় শহরের বিভিন্ন উঁচু ভবনগুলোতেও নারী-পুরুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।
গাজীপুর মহানগর বিএনপির সভাপতি শওকত হোসেন সরকারের সভাপতিত্বে জনসভায় বক্তব্য রাখেন, বিএনপির ঢাকা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী সাইয়েদুল আলম বাবুল, সহসাংগঠনিক সম্পাদক বেনজীর আহমেদ টিটু, গাজীপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ফজলুল হক মিলন, বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা হুমায়ূন কবির খান, ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চু, মেয়র মজিবুর রহমান খান, ডা. মাজহারুল আলম, হাসান উদ্দিন সরকার, ওমর ফারুক শাফিন, মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম. মঞ্জুরুল করিম রনি, শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় নেতা সালাউদ্দিন সরকার, জমিয়াতে ওলামা ইসলাম বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি নাসির উদ্দিন, বিএনপি নেতা সাখাওয়াৎ হোসেন সবুজ, হান্নান মিয়া হান্নু, আব্দুস সালাম, মেহেদী হাসান এলিস, হুমায়ূন কবির মাস্টার, প্রভাষক বশির উদ্দিন, জাবেদ আহমেদ সুমন, আজিজুর রহমান পেরা, আবু তাহের মুসল্লি প্রমুখ।
