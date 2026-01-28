সুনামগঞ্জের চার আসনে মোতায়েন হচ্ছে ২৪ প্লাটুন বিজিবি

সুনামগঞ্জের চার আসনে মোতায়েন হচ্ছে ২৪ প্লাটুন বিজিবি
জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সুনামগঞ্জে ২৪ প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হচ্ছে। একই সঙ্গে জেলার প্রায় ৯০ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ন ২৮ বিজিবির অধিনায়ক কর্নেল এ কে এম জাকারিয়া কাদির
এমন তথ্য নিশ্চিত করেন।
প্রেস ব্রিফিংয়ে জানানো হয়, ১ ফেব্রুয়ারি থেকে সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ন পূর্ণমাত্রায় নির্বাচনি দায়িত্বে মোতায়েন থাকবে। জেলার পাঁচটি সংসদীয় আসনের মধ্যে চারটি আসনের (সুনামগঞ্জ-১, ২, ৩ ও ৪) আওতাধীন ১০টি উপজেলায় ২৪ প্লাটুন বিজিবি দায়িত্ব পালন করবে। এর মধ্যে সীমান্তবর্তী তিনটি উপজেলায় বিজিবি এককভাবে এবং অন্যান্য উপজেলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়ে মোবাইল স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।
তবে সুনামগঞ্জ ২৮ বিজিবির কর্নেল এ কে এম জাকারিয়া কাদির বলেন, নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত বিজিবি সদস্যদের রায়োট কন্ট্রোল প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় মহড়া সম্পন্ন করা হয়েছে।
এছাড়া দুর্গম ও হাওড়বেষ্টিত সুনামগঞ্জ জেলায় সড়ক ও নৌপথে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যে কোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় কুইক রেসপন্স ফোর্স প্রস্তুত থাকবে বলে জানিয়েছে বিজিবি।
লিপসন আহমেদ/আরএইচ/জেআইএম