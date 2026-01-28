মানিকগঞ্জে নদী ভাঙন রোধে বিক্ষোভ-মানববন্ধন
মানিকগঞ্জে পদ্মা ও যমুনা নদীর ভাঙন থেকে পাটুরিয়া এলাকাকে রক্ষার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে এলাকাবাসী।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুরে পাটুরিয়া ৫ নম্বর ফেরিঘাট থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক ঘুরে আরসিএল মোড়ে এসে শেষ হয়। সেখানে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন হয়।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, গত বর্ষায় পাটুরিয়ার সবকটি ফেরিঘাট ও আশপাশের এলাকা যমুনার তীব্র ভাঙনের কবলে পড়ে। ভাঙন রোধে বাঁশ, কাঠ ও বালুর বস্তা ফেলে সাময়িকভাবে ঘাট রক্ষার চেষ্টা করা হলেও তা ব্যর্থ হয়। এতে এলাকার অসংখ্য ঘরবাড়ি ও বিভিন্ন স্থাপনা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
বক্তারা আরও বলেন, বর্ষা মৌসুম শুরুর আগেই নদী তীর রক্ষায় স্থায়ী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে চলতি বছরেও পাটুরিয়া এলাকা বড় ধরনের ভাঙনের ঝুঁকিতে পড়বে। দ্রুত টেকসই বাঁধ ও নদীশাসন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তারা।
মো. সজল আলী/এএইচ/জেআইএম