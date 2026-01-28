লক্ষ্মীপুর যাচ্ছেন জামায়াত আমির, ২ লাখ নেতাকর্মীর সমাগমের প্রত্যাশা

লক্ষ্মীপুর যাচ্ছেন জামায়াত আমির, ২ লাখ নেতাকর্মীর সমাগমের প্রত্যাশা
নির্বাচনি জনসভায় অংশ নিতে শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) লক্ষ্মীপুর যাচ্ছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। মঙ্গলবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুরে লক্ষ্মীপুর জেলা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের এ তথ্য জানায় জেলা জামায়াত।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আগামী শুক্রবার দুপুর ২টায় লক্ষ্মীপুর শহরের আদর্শ সামাদ একাডেমির মাঠে জনসভা হবে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন জামায়াত আমির।
জামায়াত নেতারা জানান, জনসভায় দুই লাখ নেতাকর্মী ও সমর্থকের সমাগম হবে। সেখানে জামায়াতের আমির ১১ দলীয় জোটের প্রার্থীদের নিয়ে কথা বলবেন। পাশাপাশি লক্ষ্মীপুরের মানুষের সমস্যা, মানবতার কল্যাণ, ছাত্রসমাজ ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন। এতে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম মাছুম, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সেক্রেটারি আতিকুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ভিপি সাদিক কায়েমসহ জামায়াত ও ১১ দলীয় জোটের কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর) আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী মুহাম্মদ রেজাউল করিম, জেলা জামায়াতের আমির ও লক্ষ্মীপুর-২ আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী মাস্টার রুহুল আমীন ভূঁইয়াসহ অনেকে।
