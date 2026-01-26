  2. দেশজুড়ে

সুনামগঞ্জ

দলীয় প্রার্থীর বিপক্ষে কাজ করায় বিএনপি নেতাকে অব্যাহতি

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:০২ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
সুনামগঞ্জ-৪ আসনের দলীয় প্রার্থীর বিপক্ষে নির্বাচনি কাজে যুক্ত থাকায় বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক রাজু আহম্মেদকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে জেলা বিএনপি।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিকেলে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কলিম উদ্দিন আহমদ মিলন ও সদস্য (স্বাক্ষর ক্ষমতাপ্রাপ্ত) অ্যাডভোকেট আব্দুল হক স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, সুনামগঞ্জ-৪ (সদর-বিশ্বম্ভরপুর) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া ও বহিষ্কৃত স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে কাজ করায় আপনাকে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক পদ থেকে প্রার্থীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং স্থায়ী বহিষ্কারের জন্য কেন্দ্রে সুপারিশ প্রদান করা হলো।

চিঠির অনুলিপি বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জি কে গৌছ ও বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ সিদ্দিকীকে পাঠানো হয়েছে।

লিপসন আহমেদ/এনএইচআর/এমএস

