কুমিল্লা-৪
হাসনাতকে সমর্থন জানিয়ে সরে দাঁড়ালেন খেলাফত মজলিসের প্রার্থী
কুমিল্লা-৪ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মনোনীত প্রার্থী হাসনাত আব্দুল্লাহকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মাওলানা মুফতি মুজিবুর রহমান ফরাজী।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) দেবিদ্বার উপজেলার ইউছুফপুর ইউনিয়নের ইউছুফপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত এনসিপির প্রার্থী হাসনাত আব্দুল্লাহর উঠান বৈঠকে উপস্থিত হয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা দেন।
এসময় তিনি জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবে হাসনাত আব্দুল্লাহকে সমর্থনের কথা জানান।
সরে দাঁড়ানোর বিষয়টি নিশ্চিত করে মাওলানা মুফতি মুজিবুর রহমান ফরাজী জাগো নিউজকে বলেন, আমি এনসিপির প্রার্থী হাসনাত আব্দুল্লাহর উঠান বৈঠকে উপস্থিত হয়ে তাকে সমর্থন জানিয়েছি এবং নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছি। তার নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নিয়েছি এবং তার পক্ষে ভোট চেয়েছি।
এর আগে গত ২০ জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আরেক প্রার্থী হাফেজ মাওলানা মোফাজ্জাল হোসেনও এনসিপির প্রার্থী হাসনাত আব্দুল্লাহকে সমর্থন জানিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন।
জাহিদ পাটোয়ারী/আরএইচ/এমএস