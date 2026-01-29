বিভিন্ন জায়গায় ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে: শিশির মনির

বিভিন্ন জায়গায় ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে: শিশির মনির
সুনামগঞ্জ-২ আসনের জামায়াত প্রার্থী আলোচিত আইনজীবী শিশির মনির বলেছেন, বিভিন্ন জায়গায় ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। গুন্ডামির করার সময় কি এখন? গুন্ডামি করে কি নির্বাচন করা যাবে। ২০২৬ সালের নির্বাচন কি গুন্ডামির নির্বাচন।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকালে শিশির মনির মিডিয়া সেলে সরাসরি লাইভে এসে সুনামগঞ্জ-২ আসনের জামায়াত প্রার্থী আইনজীবী শিশির মনির এই সব কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, যারা নির্বাচনি দায়িত্বে আছেন দয়া করে বসে না থেকে মাঠ পর্যায়ে কাজ করুন, ছদ্মবেশে ভোটারদের কাছে যান, গোয়েন্দাদের দায়িত্ব দিন তাহলেই বুঝতে পারবেন কে, কাকে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে।
তিনি বলেন, নির্বাচনে ভোটারদের যদি সুরক্ষা না দিতে পারেন তাহলে নির্বাচন সুষ্ঠু করতে পারবেন না।
শিশির মনির বলেন, দলীয় পদে থাকা ব্যক্তিদের প্রিজাইডিং-পুলিং অফিসারের দায়িত্ব থেকে বাদ দিয়ে স্বচ্ছ নিরপেক্ষভাবে প্রিজাইডিং-পুলিং অফিসারদের তালিকা করবেন। পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ যে সেন্টারগুলোর তালিকা করেছেন সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করুন। সেই সঙ্গে যে পুলিশ সদস্যরা ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকবে তাদের পকেট ক্যামেরা দিবেন, যাতে কেন্দ্রগুলোতে কে কি করছে তার রের্কডগুলো থাকে। এগুলোই নির্বাচনি পরিবেশ অনেকটা নিশ্চিত করবে।
তিনি প্রশাসনকে অনুরোধ করে বলেন, নিয়ম -শৃঙ্খলা বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে নির্বাচন নষ্ট করবেন না। সত্যিকারভাবে নির্বাচন যদি আপনারা পরিচালনা করতে চান তাহলে ঝুঁকিপূর্ণ সেন্টারগুলোতে ৩ দিন আগে সেনাবাহিনী মোতায়েন করবেন।
