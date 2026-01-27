  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুর

নির্মাণাধীন ভবনের পিলারের গর্তে শজারু, উদ্ধার করলো ফায়ার সার্ভিস

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১২:৫২ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
নির্মাণাধীন ভবনের পিলারের গর্তে শজারু, উদ্ধার করলো ফায়ার সার্ভিস

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় পিলারের গর্তে রাতের আধারে একটি শজারু পড়ে যায়। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সজারুটিকে উদ্ধার করেন। সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রাতের কোনো এক সময় উপজেলার ছিলেধরচর সদরদী ৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাচান চাকলাদারের বাড়িতে নির্মাণাধীন ভবনের গর্তে পড়ে।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে সজারুটি উদ্ধার করা হয়।

বাড়ির মালিক হাচান চাকলাদার জানান, বাড়িতে নির্মাণাধীন ভবনের পিলারের গর্তে রাতে সজারুটি পড়ে যায়। সকালে শ্রমিকরা দেখতে পেলে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়। বিষয়টি বন বিভাগেও জানানো হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ভাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা আবু জাফর জানান, আটকে পড়া সজারুটি স্থানীয় লোকজন উদ্ধারের চেষ্টা করে না পেরে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাজারুটি উদ্ধার করে ফায়ার স্টেশনে আনা হয়। সাজারুটি বন বিভাগে হস্তান্তর করা হবে।

