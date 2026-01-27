যশোরে জামায়াতের জনসভায় নেতাকর্মীদের ঢল

যশোরে জামায়াতের জনসভায় নেতাকর্মীদের ঢল
যশোরের ঐতিহাসিক ঈদগাহ ময়দানে আয়োজিত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনি জনসভায় বক্তব্য দেবেন দলের আমির ডা. শফিকুর রহমান। এরই মধ্যে নেতাকর্মীতে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে ঈদগাহ ময়দান।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) ভোর থেকেই জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও আশপাশের এলাকা থেকে দলীয় নেতা-কর্মীরা ময়দানে এসে জড়ো হতে থাকেন। সকাল হতে না হতেই পুরো মাঠ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। দলবেঁধে আসা নেতা-কর্মীদের হাতে দেখা গেছে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকসহ বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার। মঞ্চে চলছে ধারাবাহিক বক্তব্য, জনসভা ঘিরে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে পুরো এলাকায়।
আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই জনসভায় উপস্থিত দলীয় নেতা-কর্মী ও সাধারণ ভোটারদের উদ্দেশে বক্তব্য দেবেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।
এর আগে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক গোলাম রসুল জানান, জামায়াতের আমিরের সফরকে কেন্দ্র করে নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জনসভায় যশোরের ১০ দলীয় জোটের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে এবং দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের পক্ষে ভোট চাওয়া হবে। পাশাপাশি জামায়াত ক্ষমতায় গেলে যশোরের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে দলের পরিকল্পনা তুলে ধরবেন ডা. শফিকুর রহমান।
জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক গোলাম রসুল বলেন, যশোর অবিভক্ত প্রথম জেলা হিসেবে বিভাগ হওয়ার দাবিদার। দীর্ঘদিনের দুঃখখ্যাত ভবদহ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবি আমরা জামায়াতের আমিরের কাছে তুলে ধরবো। পাশাপাশি যশোরে উন্নতমানের হাসপাতাল ও ৫০০ শয্যার একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার দাবিও জানানো হবে। সব মিলিয়ে যশোরের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে জামায়াতের পরিকল্পনার কথা এই জনসমাবেশে তুলে ধরা হবে।
জনসভাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল গোলাম পরোওয়ার।
