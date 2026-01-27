  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ১২:৪৬ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
কর্মকর্তারা নিরপেক্ষতা হারালে ভবিষ্যত অন্ধকার: ইসি সানাউল্লাহ

নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, নির্বাচনে কোনো কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ নিরপেক্ষতা হারালে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সকালে নোয়াখালী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা সেল এবং ভিজিলেন্স ও অবজারভেশন টিমের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

ইসি সানাউল্লাহ বলেন, আমরা সবার সাধ্যমতো চেষ্টায় একটি সুষ্ঠু সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে চাই। এ নিয়ে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সকলেই একে অপরের সঙ্গে সমন্বয় করে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, গ্রাম পুলিশ, আনসার-ভিডিপির সদস্যরা জানে কার কাছে অবৈধ অস্ত্র আছে, স্থানীয়ভাবে কোনো বহিরাগত কেউ আছে কি না, কে মারা গেছেন আর কে জীবিত আছেন- তারা ভালো জানেন। তাদের সোর্সকে কাজে লাগাতে হবে।

নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রের সীমানার মধ্যে কোনো ধরনের জটলা সহ্য করা হবে না জানিয়ে ইসি আরও বলেন, ভোট হবে উৎসবমুখর। কোনটা ভোটের উৎসব আর কোনটা ভোট ঠেকানোর জটলা তা আপনাদের বুঝতে হবে। তা বুঝেই তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে হবে।

পোস্টাল ব্যালটের ব্যাপারে ইসি বলেন, কলম নিয়ে কেউ পোস্টাল ব্যালট খোলার কক্ষে ঢুকতে পারবে না। যে ব্যালট ভেরিফাই ভোটার কর্তৃক হচ্ছে না সেটা আমরা গ্রহণ করবো না। লাইভ ভেরিফেকেশন করে ভোট দিতে হবে। না হলে সে ভোট গণনায় আসবে না। এটি দীর্ঘদিনের দাবি ও স্বপ্নের ফল। এটা কোনোভাবেই নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না।

নোয়াখালী জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন- পুলিশ সুপার টিএম মোশারেফ হোসেন, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা (কুমিল্লা) মো. আজিজুল ইসলাম, সেনাবাহিনীর নোয়াখালী ক্যাম্পের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল চৌধুরী মোহাম্মদ আলী হায়দার, নৌবাহিনীর জেলা সমন্বয়ক কমান্ডার মাসুম উল হকসহ অন্যরা।

ইকবাল হোসেন মজনু/এএইচ/এমএস

