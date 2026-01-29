৪০ মিনিটেই টিকিট শেষ
আরও কনসার্ট চেয়ে দ. কোরিয়ার প্রেসিডেন্টকে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টের চিঠি
চার বছরের বিরতির পর কে-পপ সুপারস্টার ব্যান্ড বিটিএস ফিরেছে গানে। তাদের প্রত্যাবর্তনের ঘোষণাতেই মেক্সিকোতে তৈরি হয়েছে তুমুল উন্মাদনা। এমনকি পরিস্থিতি এতটাই চরমে পৌঁছেছে যে, মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেইনবাউম নিজে তার দেশে বিটিএসের আরও কনসার্ট আয়োজনের অনুরোধ জানিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টকে চিঠি লিখেছেন।
গত সোমবার এক অনুষ্ঠানে শেইনবাউম বলেন, ‘আমি কোরিয়ার প্রেসিডেন্টকে চিঠি লিখেছি। এখনো উত্তর পাইনি। তবে আশাবাদী, এটি ইতিবাচক হবে।’
বিবিসির এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, বিটিএস তাদের ৭৯ দিনের বিশ্ব সফরের অংশ হিসেবে আগামী মে মাসে মেক্সিকো সিটিতে মাত্র তিনটি শো করবে। কিন্তু টিকিট ছাড়ার ৪০ মিনিটের মধ্যেই সব টিকিট বিক্রি হয়ে যায়। এতে লাখো ভক্ত কনসার্ট দেখা থেকে বঞ্চিত হন।
আরও পড়ুন
পাহাড়সমান পারিশ্রমিক পাচ্ছেন অজিত কুমার
নেটফ্লিক্সে ঝড় তুলেছে ১০১ তলা ভবন আরোহনের লাইভ ভিডিও
টিকিট সংকটের সুযোগ নিয়ে রিসেল প্ল্যাটফর্মগুলোতে টিকিটের দাম কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। রয়টার্সের তথ্যমতে, টিকিটমাস্টারে যেখানে টিকিটের দাম ছিল ১ হাজার ৮০০ থেকে ১৭ হাজার ৮০০ পেসো সেখানে রিসেল প্ল্যাটফর্মে সেই টিকিট বিক্রি হয়েছে ১১ হাজার ৩০০ থেকে ৯২ হাজার ১০০ পেসো পর্যন্ত।
এই ঘটনায় মেক্সিকোর ভোক্তা অধিকার সংস্থা টিকিট বিক্রির প্রক্রিয়ায় ‘অন্যায্য ও প্রতারণামূলক আচরণ’-এর অভিযোগে স্টাবহাব ও ভিয়াগোগোর মতো রিসেল প্ল্যাটফর্মগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে।
মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট জানান, প্রায় ১০ লাখ তরুণ বিটিএসের কনসার্ট দেখতে চেয়েছিলেন। অথচ টিকিট ছিল মাত্র ১ লাখ ৫০ হাজার। ফলে ব্যাপক হতাশা তৈরি হয় ভক্তদের মধ্যে। আমরা সবার হতাশা দূর করতে চাই।
স্পটিফাইয়ের তথ্যমতে, বর্তমানে মেক্সিকো বিশ্বে কে-পপের পঞ্চম বৃহৎ বাজার। গত পাঁচ বছরে দেশটিতে কে-পপ গানের স্ট্রিমিং বেড়েছে ৫০০ শতাংশেরও বেশি।
স্থানীয় আয়োজক প্রতিষ্ঠান ওসেসা নতুন শো যোগ করতে না পারার কথা জানালে, তখনই মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিউং-কে সরাসরি চিঠি লেখেন। তবে এ বিষয়ে এখনো দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের কার্যালয় বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেনি।
এলআইএ