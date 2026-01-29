‘ভোট দিন, বিয়ে সহজ করে দেবো’—তরুণ ভোটারদের স্বতন্ত্র প্রার্থী আশা মণি
নির্বাচনি মাঠে যখন বড় বড় রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির ছড়াছড়ি, তখন একেবারেই ভিন্ন সুরে ভোট চাইছেন ঠাকুরগাঁও-৩ (পীরগঞ্জ ও রাণীশংকৈল উপজেলা) আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী আশা মণি। উন্নয়ন কিংবা সংস্কারের প্রতিশ্রুতি নয়, বরং ভোটারদের জন্য ‘বিয়ে’ সহজ করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) রাণীশংকৈল উপজেলার নেকমরদ এলাকায় গণসংযোগকালে এক সাক্ষাৎকারে আশা মণি বলেন, তরুণ ভোটারদের কাছ থেকে তিনি এক অভিনব অনুরোধ পাচ্ছেন।
তিনি বলেন, ‘অনেক তরুণ ভাই আমাকে বলছেন—আপা, আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন। তাদের উদ্দেশ্যে আমার কথা—আমাকে একটা করে ভোট দিন। আমি বিজয়ী হলে আপনাদের বিয়ের ব্যবস্থা সহজ করে দেবো।’
শুধু তরুণরাই নন, বয়সের কোনো সীমা রাখেননি এই প্রার্থী। গণসংযোগকালে দাদা-দাদি, নানা-নানি থেকে শুরু করে চাচা-চাচিদের কাছেও তিনি মজার ছলে ‘বিয়ের উপহার’ হিসেবে একটি করে ভোট চেয়েছেন বলে জানান।
আশা মণির এই ব্যতিক্রমী বক্তব্য মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। নেটিজেনদের মন্তব্যে তৈরি হয়েছে হাস্যরসের জোয়ার।
জয়দেব দেবনাথ নামের একজন ফেসবুক ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘কেউ দিতে চাচ্ছে বেহেশত, কেউ ফ্যামিলি কার্ড—আর আশা মণি আপা দিতে চাচ্ছেন বউ অথবা স্বামী!’
তানভীর হাসান তানু/এসআর/জেআইএম