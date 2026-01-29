বাণিজ্যমেলা
মিয়াকোর ওয়াশিং মেশিন কিনলেই ৪০ হাজার টাকার ১০ পণ্য ফ্রি
রাজধানীর পূর্বাচলে চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে (ডিআইটিএফ) চলছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলার ৩০তম আসর। মেলার পর্দা নামতে আর মাত্র দুই দিন বাকি। শেষ সময়ে এসে ক্রেতা-দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করতে সব প্যাভিলিয়ন ও স্টলে চলছে আকর্ষণীয় ছাড় আর অফারের ছড়াছড়ি। তবে এর মধ্যেই সবচেয়ে আলোচিত অফার দিচ্ছে গৃহস্থালি পণ্যের জনপ্রিয় ব্র্যান্ড ‘মিয়াকো’।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বিকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলার মিয়াকো এর প্যাভিলিয়নে গেলে এমনই চিত্র চোখে পড়ে।
সরেজমিনে দেখা যায়, মিয়াকোর প্যাভিলিয়নে নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন কিনলে সঙ্গে ১০টি ক্রোকারিজ পণ্য একদম ফ্রি দেওয়া হচ্ছে। ডেসনি ব্র্যান্ডের ৫২ হাজার টাকা মূল্যের একটি ১১ কেজির ওয়াশিং মেশিন কিনলে উপহার হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে প্রায় ৪০ হাজার টাকা সমমূল্যের সামগ্রী। এই উপহারের তালিকায় রয়েছে—ওয়াটার ফিল্টার, রাইস কুকার, ব্লেন্ডার, প্রেসার কুকার, ডিনার সেট, ইলেকট্রিক চুলা, ননস্টিক সেট ও কুকিং হাড়ি সেট।
এছাড়াও প্রেস্টিজ ব্র্যান্ডের ৪কে স্মার্ট টিভি, টেন ইন ওয়ান মাল্টিপারপাস ওভেন এবং ৮৫% গ্যাস সাশ্রয়ী চুলা কিনলেও সঙ্গে ১০টি ক্রোকারিজ পণ্য ফ্রি দেওয়া হচ্ছে। এসব প্যাকেজ মূল্যের দাম ৩৬ হাজার ৫০০ টাকা থেকে ৩৮ হাজার টাকার মধ্যে।
ফারটি বেশ রাজকীয় হলেও বড় প্যাকেজ হওয়ার কারণে মিক্সড রিঅ্যাকশন পাওয়া যাচ্ছে। মিয়াকো প্যাভিলিয়নের বিক্রেতা সালাউদ্দিন জানান, পণ্যের প্রায় সমমূল্যের গিফট দিয়েও প্যাকেজ আইটেমে সাড়া কিছুটা কম। তবে সিঙ্গেল আইটেমগুলো বেশ ভালো বিক্রি হচ্ছে।
স্টলটির প্রোপাইটার এমডি ইমরান আহমেদ জানান, মেলার শেষ পর্যায়ে এসে আজ থেকে সব পণ্যে ২০ শতাংশ সরাসরি ছাড় দেওয়ার কথা ভাবছি। তবে ছুটির দিনগুলোতে বিক্রি ভালো হয়েছে।
উল্লেখ্য, মেলা প্রাঙ্গণে বর্তমানে ৩২৭টি প্যাভিলিয়ন ও স্টল রয়েছে। দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে কুড়িল বিশ্বরোড, ফার্মগেট, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী থেকে বিআরটিসির ২০০টিরও বেশি শাটল বাস নিয়মিত চলাচল করছে।
