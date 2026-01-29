বিএনপির প্রার্থী
ভোট দিয়ে যেন কাউকে বাড়িঘর ছাড়তে না হয়, সেদিকে আমার নজরদারি থাকবে
বাগেরহাট-৩ (মোংলা-রামপাল) আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী লায়ন ডক্টর শেখ ফরিদুল ইসলাম বলেছেন, সংসদ নির্বাচনের ভোট দেওয়া নিয়ে যেন কাউকে বাড়িঘর ছাড়তে না হয়, সেদিকে আমার কঠোর নজরদারি থাকবে। আমি ভোট পরবর্তী সবার সহাবস্থান নিশ্চিত করবো।
তিনি আরও বলেন, আপনারা কেউ ভোট বিক্রি করবেন না। আশপাশের কেউকে ভোট বিক্রি করতেও দেবেন না।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বিকেলে মোংলার চাঁদপাই পীর মেছেরশাহর মাজার সংলগ্ন মাঠে চাঁদপাই ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত ধানের শীষ প্রতীকের নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন শেখ ফরিদুল ইসলাম।
চাঁদপাই ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শাহ আলম শেখের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আ. মান্নান হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক আবু হোসেন পনি, পৌর বিএনপির সভাপতি জুলফিকার আলী, সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান মানিক, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক শারমিন সুলতানা রুমা প্রমুখ।
