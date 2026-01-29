  2. দেশজুড়ে

চাঁদপুরে বিএনপি-ইসলামী আন্দোলনের দুই প্রার্থীকে শোকজ

প্রকাশিত: ০৯:৩৪ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
চাঁদপুর-৫ (হাজীগঞ্জ-শাহরাস্তি) আসনে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে বিএনপি ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের দুই প্রার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বিকেলে নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান (সিভিল জজ) নুরুল্লাহ সিদ্দিকী এই আদেশ প্রদান করেন।

তদন্ত কমিটির তথ্যমতে, গত ২৭ জানুয়ারি সরেজমিন পরিদর্শনকালে দেখা যায়, বিএনপি প্রার্থী মমিনুল হক নির্বাচনি এলাকায় রঙিন প্লাস্টিকের ফেস্টুন গাছে সাঁটিয়েছেন। অন্যদিকে, ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী মোহাম্মদ আলী পাটোয়ারি রঙিন পোস্টার দেওয়ালে ব্যবহার করেছেন। নির্বাচনি আচরণবিধি অনুযায়ী রঙিন পোস্টার বা ফেস্টুন ব্যবহার করা এবং দেওয়ালে বা গাছে তা সাঁটানো দণ্ডনীয় অপরাধ।

নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, কেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশনে সুপারিশ করা হবে না, তা আগামী ২ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টার মধ্যে নিজে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজীগঞ্জ সিভিল জজ আদালতে উপস্থিত হয়ে লিখিতভাবে জানাতে হবে। জবাব দিতে ব্যর্থ হলে তাদের অনুপস্থিতিতেই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনের কাছে প্রতিবেদন পাঠানো হবে।

ইতিমধ্যেই শোকজ নোটিশটি প্রার্থীর কাছে পৌঁছে দিয়ে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য হাজীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

