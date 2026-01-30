কমলগঞ্জে বিএনপির ১৭ নেতাকে অব্যাহতি
সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ১৭ নেতাকে সকল স্তরের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে বিএনপি।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাতে কমলগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক অলি আহমদ খান ও যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ আবুল হোসেনের স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
রহিমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি সিপার আহমদ তরফদার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান চৌধুরী, কমলগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য আব্দুল ময়ূন ফারুক, লুৎফুর রহমান সাইফুল, বিল্লাল হোসেন চৌধুরী, আব্দুল হক চৌধুরী সাইস্তা, পতনঊষার ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাজিদ আলী, সাবেক সভাপতি মাহমুদুর রহমান বাদশাহ, শমশেরনগর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি এনামুল হক শামিম, মুন্সীবাজার ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম নোমান, আলীনগর ইউনিয়নের বিএনপির সাবেক সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক জিহাদ আহমদ চৌধুরী, আদমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদির, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কাহের আছরু, ইসলামপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক লুৎফুর রহমান আজমল, মাধবপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজয় কানু ও কমলগঞ্জ সদর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডা. মনসুর আলী মঞ্জু।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, তাদের অব্যহতির আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। একই সঙ্গে এসব ব্যক্তিদের সঙ্গে বিএনপি ও অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীকে সংশ্লিষ্টতা না রাখার জন্য বলা হয়েছে।
এম ইসলাম/এএইচ/জেআইএম