তারেক রহমানের দেওয়া হুইলচেয়ার পেলো প্রতিবন্ধী ১০ শিশু-কিশোর

প্রকাশিত: ০৪:১৪ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
প্রায় দুই দশক পর নিজ জেলায় ফিরেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দীর্ঘ প্রবাস জীবন কাটিয়ে ফেরার পর সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় ও মানবিক কার্যক্রমে অংশ নেন তিনি।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) দুপুরে শহরের হোটেল নাজ গার্ডেনে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু-কিশোরদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন তারেক রহমান।

বিএনপির চেয়ারপারসনের সহধর্মিণী ডা. জোবাইদা রহমানের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও সিএসএফ গ্লোবালের আয়োজনে এই অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ১০ জন শিশু-কিশোরকে হুইলচেয়ার উপহার দেওয়া হয়।

হুইলচেয়ার বিতরণকালে তারেক রহমান ও ডা. জোবাইদা রহমান উপস্থিত শিশু এবং তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেন। তারেক রহমান নিজ হাতে শিশুদের হাতে উপহার তুলে দেন ও তাদের খোঁজখবর নেন। এসময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিশুদের পরিবেশনায় গান উপভোগ করেন তিনি।

এদিকে বগুড়ায় প্রথমবারের মতো কোনো জনপরিসরে বক্তব্য দেন ডা. জোবাইদা রহমান। আগামীর বাংলাদেশ নিয়ে তাদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের টেকসই উন্নয়ন ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বিএনপি সব সময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা একটি বৈষম্যহীন সমাজ গড়তে চাই।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তারেক রহমান বলেন, আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চাই যেখানে সব শ্রেণির মানুষ সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারবে ও প্রত্যেকে তার ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে। কোনো নাগরিকই যেন পিছিয়ে না থাকে, সেটাই আমাদের লক্ষ্য।

অনুষ্ঠান শেষে তারেক রহমান তার নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত বগুড়া বায়তুর রহমান সেন্ট্রাল মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করেন। এরপর তিনি ঐতিহাসিক মহাস্থানগড়ে গিয়ে হযরত শাহ বলখী মাহী সাওয়ার (রহ.) এর মাজার জিয়ারত করে সড়কপথে রংপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

তারেক রহমানের এই সফরকে কেন্দ্র করে বগুড়া শহর ও আশপাশের এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

