জয়পুরহাট সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া স্থাপন নিয়ে উত্তেজনা

জয়পুরহাট সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া স্থাপন নিয়ে উত্তেজনা
জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার পূর্ব উচনা ঘোনাপাড়া সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কাঁটাতারের বেড়া স্থাপনের চেষ্টা করায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে ২০বিজিবির কয়া ক্যাম্পের আওতাধীন পূর্ব উচনা ঘোনাপাড়া এলাকায় আন্তর্জাতিক সীমান্তের ২৮১ নম্বর মেইন পিলারের ৪৭ নম্বর সাব-পিলারের কাছে শূন্যরেখার নিকট বিএসএফ সদস্যরা কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ শুরু করেন।
বিষয়টি স্থানীয়রা টের পেয়ে বিজিবিকে অবহিত করলে বিজিবি সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বিএসএফকে বাধা দেন। বিজিবির আপত্তির মুখে বিএসএফ সদস্যরা বেড়া নির্মাণের কাজ বন্ধ করে সেখান থেকে সরে যান।
স্থানীয় সূত্র জানায়, এর আগেও একই স্থানে কয়েক দফা বিএসএফ সদস্যরা কাঁটাতারের বেড়া স্থাপনের চেষ্টা করলে বিজিবির বাধার কারণে কাজ বন্ধ হয়ে যায়।
এ বিষয়ে জয়পুরহাট ব্যাটালিয়নের (২০ বিজিবি) সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ ইমরান হোসেন বলেন, সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া সংক্রান্ত পরিস্থিতি বর্তমান স্বাভাবিক রয়েছে এবং সীমান্তের অবস্থা আগের মতো আছে।
মাহফুজ রহমান/আরএইচ/জেআইএম