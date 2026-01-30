  2. দেশজুড়ে

রংপুরের পথে তারেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৩ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান, ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান উত্তরের জনপদে রংপুরের পথে রওয়ানা হয়েছেন। সেখানে জুলাই আন্দোলনের প্রথম শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করবেন তিনি। এরপর রংপুর শহরের কালেক্টরেট মাঠে জনসভায় অংশ নেবেন তিনি।

তারেক রহমানের যাত্রাপথে রাস্তার দু’পাশে লোকজন তাকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান। তারেক রহমানও সমর্থকদের হাত নেড়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়া-৬ (সদর) আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী তারেক রহমান।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাত পৌনে ১২টার দিকে আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে জনসভার মঞ্চে কথা বলেন তারেক রহমান। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী জোবাইদা রহমানও। তার আগে তারেক রহমান নওগাঁয় নির্বাচনি জনসভা করেন।

