  2. দেশজুড়ে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কেমিক্যাল ড্রাম বিস্ফোরণে শিশু নিহত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রকাশিত: ০৭:০৩ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কেমিক্যাল ড্রাম বিস্ফোরণে শিশু নিহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে কেমিক্যাল পদার্থের খালি ড্রাম বিস্ফোরণে রায়হান (১২) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় লোকনাথ দাস (২৪) নামে এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) দুপুরের দিকে উপজেলার লালপুর বাজারের ‘লোকনাথ ওয়ার্কশপ’ নামক প্রতিষ্ঠানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রায়হান নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার চাঁনপুর গ্রামের আকবর হোসেনের ছেলে। সে লালপুর বাজারের সুলতান মিয়ার ডগইয়ার্ড ওয়ার্কশপে কাজ করতো।

স্থানীয় সূত্র জানায়, দুপুরের দিকে লোকনাথ দাস তার ওয়ার্কশপে একটি কেমিক্যাল পদার্থের খালি ড্রাম গ্রাইন্ডার মেশিন দিয়ে কাটছিলেন। ড্রামটির মুখ বন্ধ ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, দীর্ঘদিন মুখ বন্ধ থাকায় ড্রামটির ভেতরে দাহ্য গ্যাস জমে ছিল। গ্রাইন্ডার মেশিন চালু করার সঙ্গে সঙ্গেই ড্রামটি বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। এসময় রায়হান ডগইয়ার্ডের প্লেনশিট বহন করে লোকনাথের ওয়ার্কসপের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল।

বিস্ফোরণের ফলে ড্রামের ধাতব অংশ ছিটকে গিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। এতে তার মাথা গুরুতরভাবে থেঁতলে গেলে সে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজন দ্রুত তাকে উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

আহত লোকনাথ দাসকে গুরুতর অবস্থায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানান, তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

আশুগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সফিউল আলম চৌধুরী জানান, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চলছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আবুল হাসনাত মো. রাফি/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।