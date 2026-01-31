শহীদ সাংবাদিকের বাবাকে মারধরের অভিযোগ বিএনপি নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে
জুলাই অভ্যুত্থানে নিহত সাংবাদিক হাসান মেহেদীর বাবা মোশারেফ হোসেনকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার ধুলিয়া ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় ভুক্তভোগী মোশারেফ হোসেন বাউফল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। বর্তমানে তিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বাউফল উপজেলার ধুলিয়া ইউনিয়নের হোসনাবাদ গ্রামে ভুক্তভোগীর বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার প্রতিবাদে রাতে বাউফল পৌর শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা।
অভিযোগে মোশারেফ হোসেন জানান, শুক্রবার সকালে জামায়াতে ইসলামীর কয়েকজন নারী কর্মী হোসনাবাদ গ্রামে নির্বাচনি প্রচারণায় গেলে তিনি তাদের সহযোগিতা করছিলেন। দুপুরের দিকে তারা তার বাড়ির সামনে সড়কে অবস্থান করছিলেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে বিএনপি সমর্থকদের একটি মিছিল ওই সড়ক দিয়ে আসতে থাকে। সড়কটি সরু হওয়ায় জামায়াতের নারী কর্মীরা সরে যাওয়ার সুযোগ পাননি। এরপরও মিছিল এগিয়ে এলে তিনি বাধা দিলে কয়েকজন বিএনপি নেতা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে মারধর করেন।
অভিযোগে আরও বলা হয়, ওই সময় জামায়াতের নারী কর্মীদের হিজাব খুলতে বাধ্য করা হয় এবং তাদের ছবি তুলে রাখা হয়। এর আগের দিন বিএনপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে জামায়াতের এক সভায় করা মন্তব্যের জের ধরেই এ হামলা চালানো হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন মোশারেফ হোসেন।
তবে অভিযোগ অস্বীকার করে উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ বলেন, নিহত সাংবাদিকের ঘটনাকে পুঁজি করে মোশারেফ হোসেন বিভিন্ন জায়গা থেকে আর্থিক সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছেন। জামায়াতে ইসলামীর কাছ থেকে অর্থ নিয়ে তিনি মিথ্যা অভিযোগ করছেন। ঘটনাস্থলে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি এবং তার শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্নও নেই। নির্বাচনকে প্রভাবিত করা ও জনগণকে বিভ্রান্ত করতেই এ ধরনের অভিযোগ তোলা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। এটি জামায়াতের রাজনৈতিক অপকৌশল বলেও মন্তব্য করেন ফাহাদ।
এ বিষয়ে বাউফল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান বলেন, ভুক্তভোগীর লিখিত অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তার বক্তব্য শোনা হয়েছে এবং বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।
