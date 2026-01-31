সুনামগঞ্জে সেনাবাহিনীর হাতে মাদকসহ পুলিশ সদস্য আটক
সুনামগঞ্জের ধর্মপাশায় ১৯ পিস ইয়াবা ও হেরোইনসহ এক পুলিশ সদস্যকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। এসময় তার সঙ্গে থাকা এক মাদক ব্যবসায়ীকেও আটক করা হয়েছে।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার সেলবরষ ইউনিয়নের শরিশ্যাম গ্রামে সেনাবাহিনী ও পুলিশের একটি যৌথ অভিযানে তাদের আটক করা হয়।
আটককৃতরা হলেন, মধ্যনগর থানার পুলিশ সদস্য ও শেরপুর জেলার নখলা উপজেলার মাফলার গ্রামের বাসিন্দা সম্রাট আলী (২৯) ও মধ্যনগর উপজেলার চামরদানী ইউনিয়নের নান্টু সরকারের ছেলে সুমন চন্দ্র সরকার (৩২)।
পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার সকালে উপজেলার শরিশ্যাম গ্রামে সেনাবাহিনী ও পুলিশ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় আটককৃত পুলিশ সদস্য সম্রাট আলী ও মাদক ব্যবসায়ী সুমন চন্দ্র সরকারের কাছ থেকে ১৯ পিস ইয়াবা ১ পুরিয়া হিরোইন বিক্রির হিসাব রেজিস্টার, ২টি হিরোইন মাপার মেশিন, নগদ টাকা, ৪টি মোবাইল ফোন ও ২ টি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয় ।
ধর্মপাশা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্তকর্তা (ওসি তদন্ত) মো. ইমাম হোসেন বলেন, আটককৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের প্রস্তুতি চলছে।
