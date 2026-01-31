২০ বছর পর সিরাজগঞ্জে তারেক রহমান, প্রস্তুত জনসভার মঞ্চ
দীর্ঘ ২০ বছর পর সিরাজগঞ্জে আসছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার অংশ হিসেবে সদর উপজেলার পাইকপাড়া বিসিক শিল্প পার্কে আয়োজিত এক নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেবেন তিনি।
বিএনপির দলীয় সূত্রে জানা যায়, এই সফরে তারেক রহমান সিরাজগঞ্জের ছয়টি সংসদীয় আসনের দলীয় প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেবেন। এছাড়া সিরাজগঞ্জের উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরবেন।
বিএনপি নেতাদের আশা, এটি হবে সিরাজগঞ্জের সবচেয়ে বড় জনসভা, যেখানে দুই লাখেরও বেশি লোকের সমাগম হবে। এ সভায় পাবনার সংসদীয় প্রার্থীদের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। এই সভায় তারেক রহমান সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলার প্রার্থীদের পক্ষে ভোট চাইবেন এবং ‘ধানের শীষ’ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানাবেন।
স্থানীয় বিএনপি নেতারা জানিয়েছেন, এই সফর দলের নেতাকর্মীদের জন্য ‘টনিকের মতো’ কাজ করবে এবং গণজাগরণ সৃষ্টি করবে।
এদিকে দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর তারেক রহমানের এ আগমন ঘিরে সিরাজগঞ্জে উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়েছে। সকাল থেকেই সভাস্থলে নেতাকর্মীদের সমাগম শুরু হয়েছে।
সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু বলেন, নেতার জন্য সিরাজগঞ্জের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় ছিল। আজ সেটার কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে। প্রিয় নেতাকে একনজর দেখার জন্য শুধু বিএনপির নেতাকর্মী না, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ মুখিয়ে আছে। আজ আমরা উজ্জীবিত।
আইনশৃঙ্খলার বিষয়ে সিরাজগঞ্জ পুলিশ সুপার (এসপি) সাইফুল ইসলাম সানতু বলেন, পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে। পোশাকধারী পুলিশের পাশাপাশি সাদা পোশাকে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।
