গর্ভকালীন সমস্যা ও নিরাপদ ব্যবস্থাপনা
গর্ভাবস্থা নারীর জীবনের সবচেয়ে সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোর একটি। এ সময় শরীর ও মনে নানা পরিবর্তন আসে, যার ফলে কিছু শারীরিক ও মানসিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় প্রায় সব মাকেই। অনেক সমস্যাই স্বাভাবিক, আবার কিছু সমস্যা অবহেলা করলে জটিল আকার ধারণ করতে পারে।
এ বিষয়ে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগে অধ্যাপক ডা. রেজাউল করিম কাজল জানিয়েছেন, গর্ভাবস্থায় সাধারণ সমস্যাগুলো সম্পর্কে আগেই জানা থাকলে অপ্রয়োজনীয় ভয় কমে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সময়মতো নেওয়া যায়।
বমি বমি ভাব ও অতিরিক্ত বমি: গর্ভাবস্থার শুরুতে বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া খুবই সাধারণ সমস্যা। সাধারণত প্রথম তিন মাসে এটি বেশি দেখা যায়।
মোকাবেলা করবেন যেভাবে-
- অল্প অল্প করে বারবার খাবার খাওয়া
- সকালে খালি পেটে ভারী খাবার না খাওয়া
- অতিরিক্ত ঝাল ও তেলযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলা
- পর্যাপ্ত পানি পান করা
তবে বমি যদি খুব বেশি হয় বা খাবার কিছুই ধরে না থাকে, তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
দুর্বলতা ও মাথা ঘোরা: রক্তস্বল্পতা ও রক্তচাপের পরিবর্তনের কারণে অনেক গর্ভবতী মা দুর্বলতা অনুভব করেন।
মোকাবেলা করবেন যেভাবে-
- আয়রনসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ
- নিয়মিত বিশ্রাম
- হঠাৎ করে উঠে দাঁড়ানো এড়িয়ে চলা
ডা. কাজলের মতে, নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা করলে এই সমস্যাগুলো আগেই শনাক্ত করা সম্ভব।
আরও পড়ুন:
- বিয়ের অনেক বছর পার হলেও সন্তান হচ্ছে না?
- বিয়ের আগে যাদের জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল খেতে হয়
- নিঃসন্তান দম্পতিদের চিকিৎসায় আইভিএফ, যা জানা জরুরি
তলপেট ও কোমর ব্যথা: শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের শরীরের ভারসাম্যে পরিবর্তন আসে, ফলে কোমর ও তলপেটে ব্যথা হতে পারে।
মোকাবেলা করবেন যেভাবে-
- হালকা ব্যায়াম ও হাঁটা
- সঠিক ভঙ্গিতে বসা ও শোয়া
- ভারী কাজ এড়িয়ে চলা
- তীব্র বা সহ্য না হওয়া ব্যথা হলে দেরি না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
কোষ্ঠকাঠিন্য ও গ্যাস: হরমোনের পরিবর্তন ও খাদ্যাভ্যাসের কারণে গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য একটি সাধারণ সমস্যা।
মোকাবেলা করবেন যেভাবে-
- আঁশযুক্ত খাবার খাওয়া
- পর্যাপ্ত পানি পান
- নিয়মিত হাঁটা
- নিজে নিজে ওষুধ খাওয়া উচিত নয়।
পা ও হাত ফুলে যাওয়া: হালকা ফোলা স্বাভাবিক হলেও হঠাৎ বা অতিরিক্ত ফোলা বিপদের লক্ষণ হতে পারে।
মোকাবেলা করবেন যেভাবে-
- দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা এড়িয়ে চলা
- বিশ্রামের সময় পা সামান্য উঁচু করে রাখা
- লবণ অতিরিক্ত না খাওয়া
- হঠাৎ মুখ বা চোখ ফুলে গেলে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।
মানসিক অস্থিরতা ও আবেগপ্রবণতা: গর্ভাবস্থায় হরমোনজনিত কারণে মায়ের মেজাজে পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক।
মোকাবেলা করবেন যেভাবে-
- পরিবারের সঙ্গে অনুভূতি ভাগ করে নেওয়া
- পর্যাপ্ত ঘুম
- ইতিবাচক চিন্তা ও মানসিক সমর্থন
ডা. কাজল জানান, দীর্ঘদিন বিষণ্নতা থাকলে তা অবহেলা করা উচিত নয়।
প্রস্রাবে জ্বালা বা বারবার প্রস্রাবের চাপ: সংক্রমণ বা হরমোনজনিত কারণে এ সমস্যা দেখা দিতে পারে।
মোকাবেলা করবেন যেভাবে-
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা
- পর্যাপ্ত পানি পান
- প্রয়োজনে প্রস্রাব পরীক্ষা করা
- কোন লক্ষণগুলো অবহেলা করা যাবে না?
গর্ভাবস্থায় যে লক্ষণগুলো দেখা দিলে দেরি না করে হাসপাতালে যেতে হবে-
- রক্তক্ষরণ
- তীব্র তলপেট ব্যথা
- শিশুর নড়াচড়া কমে যাওয়া
- তীব্র মাথাব্যথা বা চোখে ঝাপসা দেখা
ডা. কাজল বলেন, গর্ভাবস্থায় সব সমস্যাই ভয়ংকর নয়, তবে প্রতিটি সমস্যার দিকে সচেতন দৃষ্টি রাখা জরুরি। নিয়মিত চিকিৎসা, সঠিক জীবনযাপন ও পরিবারের সহযোগিতায় অধিকাংশ সমস্যাই সহজে মোকাবেলা করা সম্ভব। মনে রাখতে হবে মায়ের সুস্থতাই শিশুর সুস্থ ভবিষ্যতের প্রথম শর্ত।
জেএস/