  2. লাইফস্টাইল

গর্ভকালীন সমস্যা ও নিরাপদ ব্যবস্থাপনা

জান্নাত শ্রাবণী
জান্নাত শ্রাবণী জান্নাত শ্রাবণী , সহ-সম্পাদক
প্রকাশিত: ০২:২০ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
গর্ভকালীন সমস্যা ও নিরাপদ ব্যবস্থাপনা
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

গর্ভাবস্থা নারীর জীবনের সবচেয়ে সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোর একটি। এ সময় শরীর ও মনে নানা পরিবর্তন আসে, যার ফলে কিছু শারীরিক ও মানসিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় প্রায় সব মাকেই। অনেক সমস্যাই স্বাভাবিক, আবার কিছু সমস্যা অবহেলা করলে জটিল আকার ধারণ করতে পারে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগে অধ্যাপক ডা. রেজাউল করিম কাজল জানিয়েছেন, গর্ভাবস্থায় সাধারণ সমস্যাগুলো সম্পর্কে আগেই জানা থাকলে অপ্রয়োজনীয় ভয় কমে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সময়মতো নেওয়া যায়।

বমি বমি ভাব ও অতিরিক্ত বমি: গর্ভাবস্থার শুরুতে বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া খুবই সাধারণ সমস্যা। সাধারণত প্রথম তিন মাসে এটি বেশি দেখা যায়।

মোকাবেলা করবেন যেভাবে-

  • অল্প অল্প করে বারবার খাবার খাওয়া
  • সকালে খালি পেটে ভারী খাবার না খাওয়া
  • অতিরিক্ত ঝাল ও তেলযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলা
  • পর্যাপ্ত পানি পান করা

তবে বমি যদি খুব বেশি হয় বা খাবার কিছুই ধরে না থাকে, তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

দুর্বলতা ও মাথা ঘোরা: রক্তস্বল্পতা ও রক্তচাপের পরিবর্তনের কারণে অনেক গর্ভবতী মা দুর্বলতা অনুভব করেন।

মোকাবেলা করবেন যেভাবে-

  • আয়রনসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ
  • নিয়মিত বিশ্রাম
  • হঠাৎ করে উঠে দাঁড়ানো এড়িয়ে চলা

ডা. কাজলের মতে, নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা করলে এই সমস্যাগুলো আগেই শনাক্ত করা সম্ভব।

আরও পড়ুন: 

তলপেট ও কোমর ব্যথা: শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের শরীরের ভারসাম্যে পরিবর্তন আসে, ফলে কোমর ও তলপেটে ব্যথা হতে পারে।

মোকাবেলা করবেন যেভাবে-

  • হালকা ব্যায়াম ও হাঁটা
  • সঠিক ভঙ্গিতে বসা ও শোয়া
  • ভারী কাজ এড়িয়ে চলা
  • তীব্র বা সহ্য না হওয়া ব্যথা হলে দেরি না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

কোষ্ঠকাঠিন্য ও গ্যাস: হরমোনের পরিবর্তন ও খাদ্যাভ্যাসের কারণে গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য একটি সাধারণ সমস্যা।

মোকাবেলা করবেন যেভাবে-

  • আঁশযুক্ত খাবার খাওয়া
  • পর্যাপ্ত পানি পান
  • নিয়মিত হাঁটা
  • নিজে নিজে ওষুধ খাওয়া উচিত নয়।

পা ও হাত ফুলে যাওয়া: হালকা ফোলা স্বাভাবিক হলেও হঠাৎ বা অতিরিক্ত ফোলা বিপদের লক্ষণ হতে পারে।

মোকাবেলা করবেন যেভাবে-

  • দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা এড়িয়ে চলা
  • বিশ্রামের সময় পা সামান্য উঁচু করে রাখা
  • লবণ অতিরিক্ত না খাওয়া
  • হঠাৎ মুখ বা চোখ ফুলে গেলে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

মানসিক অস্থিরতা ও আবেগপ্রবণতা: গর্ভাবস্থায় হরমোনজনিত কারণে মায়ের মেজাজে পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক।

মোকাবেলা করবেন যেভাবে-

  • পরিবারের সঙ্গে অনুভূতি ভাগ করে নেওয়া
  • পর্যাপ্ত ঘুম
  • ইতিবাচক চিন্তা ও মানসিক সমর্থন

ডা. কাজল জানান, দীর্ঘদিন বিষণ্নতা থাকলে তা অবহেলা করা উচিত নয়।

প্রস্রাবে জ্বালা বা বারবার প্রস্রাবের চাপ: সংক্রমণ বা হরমোনজনিত কারণে এ সমস্যা দেখা দিতে পারে।

মোকাবেলা করবেন যেভাবে-

  • পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা
  • পর্যাপ্ত পানি পান
  • প্রয়োজনে প্রস্রাব পরীক্ষা করা
  • কোন লক্ষণগুলো অবহেলা করা যাবে না?

গর্ভাবস্থায় যে লক্ষণগুলো দেখা দিলে দেরি না করে হাসপাতালে যেতে হবে-

  • রক্তক্ষরণ
  • তীব্র তলপেট ব্যথা
  • শিশুর নড়াচড়া কমে যাওয়া
  • তীব্র মাথাব্যথা বা চোখে ঝাপসা দেখা

ডা. কাজল বলেন, গর্ভাবস্থায় সব সমস্যাই ভয়ংকর নয়, তবে প্রতিটি সমস্যার দিকে সচেতন দৃষ্টি রাখা জরুরি। নিয়মিত চিকিৎসা, সঠিক জীবনযাপন ও পরিবারের সহযোগিতায় অধিকাংশ সমস্যাই সহজে মোকাবেলা করা সম্ভব। মনে রাখতে হবে মায়ের সুস্থতাই শিশুর সুস্থ ভবিষ্যতের প্রথম শর্ত।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

প্রি-ম্যাচিউর শিশু জন্ম, একটি নীরব স্বাস্থ্যঝুঁকি

প্রি-ম্যাচিউর শিশু জন্ম, একটি নীরব স্বাস্থ্যঝুঁকি

বিয়ের অনেক বছর পার হলেও সন্তান হচ্ছে না?

বিয়ের অনেক বছর পার হলেও সন্তান হচ্ছে না?

বিয়ের আগে যাদের জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল খেতে হয়

বিয়ের আগে যাদের জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল খেতে হয়

নিঃসন্তান দম্পতিদের চিকিৎসায় আইভিএফ, যা জানা জরুরি

নিঃসন্তান দম্পতিদের চিকিৎসায় আইভিএফ, যা জানা জরুরি